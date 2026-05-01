ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ହତ୍ୟା? ଏପଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ରହସ୍ୟମୟ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼, ମିଳିଲା ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍

ଏହି ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍‌ଟି ଜେଫ୍ରି ଏପଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ପୂର୍ବତନ କୋଠରୀ ସାଥୀ (cellmate) ନିକୋଲାସ ଟାର୍ଟାଗ୍ଲିଓନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୨୦୧୯ ଜୁଲାଇରେ ମିଳିଥିଲା। ଜେଲ୍ କୋଠରୀରେ ଏପଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ପରେ, ଏହାକୁ ଏକ ଗ୍ରାଫିକ୍ ନୋଭେଲ୍ (ଚିତ୍ର ସମ୍ବଳିତ ବହି) ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ‘ଦି ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ’ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯୌନ ଅପରାଧୀ ଜେଫ୍ରି ଏପଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏକ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ (ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପୂର୍ବର ଚିଠି) ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ୨୦୧୯ରେ ଜେଲ୍ କୋଠରୀରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି ଚିଠିକୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଗୋପନୀୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ନୋଟ୍‌ଟି ଏପଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ସେଲ୍‌ମେଟ୍ (କୋଠରୀ ସାଥୀ) ନିକୋଲାସ ଟାର୍ଟାଗ୍ଲିଓନଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଛି, ଯିଏକି ଚାରୋଟି ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି।

ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଟାର୍ଟାଗ୍ଲିଓନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୧୯ ଜୁଲାଇରେ ସେ ଏହି ନୋଟ୍‌ଟିକୁ ଏକ ଗ୍ରାଫିକ୍ ନୋଭେଲ୍ (ଚିତ୍ର ସମ୍ବଳିତ ବହି) ଭିତରେ ପାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ୍ କରେକ୍ସନାଲ ସେଣ୍ଟରର ଏକ କୋଠରୀରେ ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ ନିଜ ବେକରେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଟାର୍ଟାଗ୍ଲିଓନ ଏହି ଚିଠିଟିକୁ ନିଜ ଓକିଲଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ମତରେ ଏହା ଏପଷ୍ଟାଇନଙ୍କୁ ସେହି ଆକ୍ରମଣର ଦାବି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତା।

ଟାର୍ଟାଗ୍ଲିଓନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସେହି ନୋଟ୍‌ରେ ଲେଖାଥିଲା, “ତୁମେ ମୋଠାରୁ କ’ଣ ଚାହୁଁଛ, ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକାଇବି କି? ଏବେ ବିଦାୟ କହିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି।

ଭାରତରେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଛି ଖାମେନେଇଙ୍କ ନାଁରେ…

ହାରିଗଲା ଜୀବନ, ଜିତିଗଲା ମା’ର ମମତା!…

‘ଦି ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ’ର ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ, ଏପଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ତଦନ୍ତରେ ଏହି ଚିଠି ବିଷୟରେ କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗ (Justice Department) ଏବଂ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଏହି ନୋଟ୍‌ର ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଏବେ ବି ବାକି ଅଛି।

ଯୌନ ଚାଲାଣ (Sex Trafficking) ଅଭିଯୋଗର ବିଚାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ବେଳେ, ୨୦୧୯ ଅଗଷ୍ଟ ୧୦ରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରର ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ୍ କରେକ୍ସନାଲ ସେଣ୍ଟରରେ ଏପଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଏକ ରହସ୍ୟ ଘେରି ରହିଛି; କାରଣ ସରକାରୀ ଭାବେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ (ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ) ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଫାଶୀ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ ଗଳା ଚିପିବା (Strangulation) ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି।

ଏପଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ସମୟରେ ଫୋରେନ୍ସିକ ପାଥୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଥିବା ଡାକ୍ତର ମାଇକେଲ ବେଡେନ୍ ଏହି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ବେଡେନ୍ ନିଜେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିନଥିଲେ, ସେ କେବଳ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

‘ଦି ଟେଲିଗ୍ରାଫ୍‌’କୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୋ ମତରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଫାଶୀ ଅପେକ୍ଷା ଗଳା ଚିପିବା ଜନିତ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଏବେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ସମସ୍ତ ସୂଚନାକୁ ଦେଖିଲେ, ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।

You might also like More from author
ଭାରତରେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଛି ଖାମେନେଇଙ୍କ ନାଁରେ…

ହାରିଗଲା ଜୀବନ, ଜିତିଗଲା ମା’ର ମମତା!…

ଇରାନ ଉପରେ ପୁଣି ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି! ୨୪…

କଶ୍ମୀର ଲୋକଙ୍କ ପରିଚୟ ଖତମ କରୁଛି…

