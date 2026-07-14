ସର୍ବସାଧରଣରେ ଅଳିଆ ପକାଇଲେ କିମ୍ବା ରେ ପରିସ୍ରା କଲେ ହେବାକୁ ପଡିବ ଲଜ୍ଜିତ, LED ସ୍କ୍ରିନରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରା!
ଆସାମର ତିନସୁକିଆ ସହରରେ ସଫେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ପୌରପାଳିକା ଏକ ଅଭିନବ 'ହଲ୍ ଅଫ୍ ସେମ୍' ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଗୁଆହାଟୀ: ଆସାମର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ତିନସୁକିଆରେ ସହରକୁ ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିନବ ଉପାୟ ଆପଣାଯାଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଏଠାରେ ପୌରପାଳିକା ଏକ ‘ହଲ୍ ଅଫ୍ ସେମ୍’ (ଅପମାନର ତାଲିକା) ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଅଳିଆ ପକାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋ ସହରର ବଡ଼ ବଡ଼ ଏଲଇଡି ସ୍କ୍ରିନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଉଛି।
ଏହି ଅଭିଯାନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଲଜ୍ଜା ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା। ପୌରପାଳିକା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ସର୍ବସାଧାରଣରେ ନିଜର ଚେହେରା ଦେଖିବା ଭୟରେ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ଚିନ୍ତା କରିବେ।
ଏହି ଅଭିଯାନ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମିଲିନ୍ଦ ଦେଓରା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ମୁମ୍ବାଇରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
Tinsukia Municipality in Assam is displaying images of people caught urinating in public on LED screens.
Should @mybmc also consider naming, shaming & fining habitual public urinators, spitters, litterers & blacklisted contractors? At the same time, clean, safe & accessible… pic.twitter.com/pnPkScTfjp
— Milind Deora | मिलिंद देवरा (@milinddeora) July 13, 2026
ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ନେଇ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନେକ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ସହରକୁ ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ ଏପରି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଅନେକ ଲୋକ ଏହାର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ, କେବଳ ଲଜ୍ଜିତ କରି କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ସହରରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଶୌଚାଳୟର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସୁବିଧା ନଥାଇ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି।
ଏହି ଅଭିଯାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋପନୀୟତା ଏବଂ ସମ୍ମାନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ସମର୍ଥକମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ସଫା ସୁତୁରା ସହର ଗଢ଼ିବାର ଉପାୟ ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ, ସମାଲୋଚକମାନେ ଏହାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ସହ ଖେଳ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ, ତିନସୁକିଆର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସଫେଇକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବାଦବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।