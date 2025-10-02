Kitchen Tips:ପ୍ରେସର କୁକରର ରବର ଢିଲା ହେଇଯାଇଛି କି? ବାସ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଟିପ୍ସ ଦେଖିବେ କରାମତି…
Kitchen Tips : ଯଦି କୁକରର ରବର ଢିଲା ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଆପଣ କିଛି ଘରୋଇ ଉପାୟ ଆପଣେଇ ପାରିବେ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଯଦି କୁକରର ରବର ଢିଲା ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ମରାମତି କିମ୍ବା ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ସରଳ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ।
ଢିଲା ରବର ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯଦି ଏପରି ହୁଏ ତେବେ କ’ଣ କରିବା।
କୁକର ରବର ଢିଲା ହୋଇଗଲେ କଣ କରିବେ? ରବରକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାନ୍ତୁ: ରବରକୁ ଗରମ ପାଣିରେ କିଛି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ।
ଏହା ଏହାକୁ ଟିକିଏ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଏବଂ ଏହାର ନମନୀୟତା ଫେରିପାଇବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି।
ତା’ପରେ ଏହାକୁ ଶୁଖାଇ କୁକରରେ ରଖନ୍ତୁ।
ରବରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ।
ରବର ଉପରେ ତେଲ, ମଇଳା କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ଜମା ହୋଇପାରେ , ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଫିଟ୍ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ।
ଏହାକୁ ସାବୁନ ଏବଂ ବ୍ରଶ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଫା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା’ପରେ ଲଗାନ୍ତୁ।
ହାଲୁକା ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ: ରବର ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ, ଏଥିରେ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ କିମ୍ବା ରନ୍ଧନ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ।
ଏହା ଏହାକୁ ଫିଟ୍ କରିବା ସହଜ କରିଥାଏ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ସିଲ୍ କରିଥାଏ ।
ରବରକୁ ଓଲଟା କରି ଦେଖନ୍ତୁ: କେତେବେଳେ ରବର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଅଧିକ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଏହାକୁ ଓଲଟା ରଖିଲେ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ଫିଟ୍ ହୋଇପାରେ।
ନୂଆ ରବର କିଣନ୍ତୁ: ଯଦି ରବରଟି ବହୁତ ପୁରୁଣା କିମ୍ବା ଛିଣ୍ଡିଯାଇଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ବଦଳାଇବା ଭଲ।
ବଜାରରେ କୁକରର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ରବର ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ , ଯେପରିକି ହକିନ୍ସ, ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍, ଇତ୍ୟାଦି।
ସତର୍କତା :କେବେବି ଛିଣ୍ଡା କିମ୍ବା ବହୁତ ଢିଲା ରବର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ , କାରଣ ଏହା କୁକରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସିଲ୍ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବାଷ୍ପ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇପାରେ , ଯାହା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ।
ନୂତନ ରବର କିଣିବା ସମୟରେ, ଆକାର ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦେଖି କିଣନ୍ତୁ।