ଗୁଡ୍ ଟଚ୍ ଓ ବ୍ୟାଡ୍ ଟଚ୍ କଣ? ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚାହୁଁଥିଲେ ନିହାତି ଶିଖାନ୍ତୁ ଏହି ଜିନିଷ!
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ଖରାପ ସ୍ପର୍ଶ କିପରି ଶିଖାଇବେ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା। ପିତାମାତା ଏହାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି।
ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ଖରାପ ସ୍ପର୍ଶ (good touch/ bad touch) ବିଷୟରେ ତାଲିମ ଦେବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଖେଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ଖରାପ ସ୍ପର୍ଶ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାରର ତାଲିମ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଭଲ ସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ଖରାପ ସ୍ପର୍ଶ କ’ଣ:
ଭଲ ସ୍ପର୍ଶ ହେଉଛି ଏପରି ସ୍ପର୍ଶ ଯାହା ପ୍ରେମ, ଯତ୍ନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ:
-ମା ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡରେ ଥାପୁଡ଼ା
-ଜେଜେମାଆଙ୍କ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପର୍ଶ
-ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ
ଖରାପ ସ୍ପର୍ଶ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ସ୍ପର୍ଶ ଯାହା ପିଲାକୁ ଅସହଜ, ଭୟଭୀତ କିମ୍ବା ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରାଏ। ଯେପରିକି:
– ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗକୁ ଛୁଇଁବା
-ବଳପୂର୍ବକ ଚୁମ୍ବନ କିମ୍ବା ଆଲିଙ୍ଗନ
-ପିଲାଟି ଯେଉଁଠାରେ ଚାହେଁ ନାହିଁ ସେଠାରେ ଛୁଇଁବା
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ଖରାପ ସ୍ପର୍ଶ କିପରି ଶିଖାଇବେ…
୧. ପହଁରିବା ପାଇଁ ନିୟମ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ: ସବୁଠାରୁ ସରଳ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ସନ୍ତରଣ(swimming suit) ପୋଷାକ ନିୟମ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସନ୍ତରଣ ପୋଷାକ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ କେହି ଛୁଇଁପାରିବେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଏହି ନିୟମକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି।
୨. ସଠିକ୍ ନାମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ: ତୁମର ଗୁପ୍ତ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ନାମ ଦିଅ (ଲିଙ୍ଗ, ଯୋନି, ସ୍ତନ)। ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଅଙ୍ଗକୁ ଛୁଇଁବା ଖରାପ ସ୍ପର୍ଶ।
୩. ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ: ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୂମିକା-ଖେଳ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ’ଣ କରିବା ଏବଂ କ’ଣ କରିବା ଅନୁଚିତ ତାହା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜରେ ଶିଖନ୍ତି।
୪. ସେମାନଙ୍କୁ ‘ନା’ କହିବା ଶିଖାଅ: ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜୋରରେ “ନା” କହିବାକୁ ଶିଖାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି କେହି ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ, ବୁଝାନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କହିବା ଠିକ୍ ଅଛି।
୫. ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା: ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ସେମାନେ କେବେ କିଛି ଭୁଲ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତା, ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବୟସ୍କଙ୍କୁ କହିବା ଉଚିତ।
୬. ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ: ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତୁ ଯେ ଯେକୌଣସି “ଗୁପ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ” କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଚାଇବାକୁ କୁହାଯାଉଥିବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ।
୭. ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ: ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହା ଶିଖାଇବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ସେମାନଙ୍କର। କେହି, ଏପରିକି ଜଣେ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ସେମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
୮. ନିୟମିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ: ଏହା ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହା ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କଥା ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇପାରିବେ।
ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ଖରାପ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଶିଖାଇବା ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସଠିକ୍ ବୟସରେ ସଠିକ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।