Indian Railways: ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତୁ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରିକ୍, ମିନିଟରେ ହେବ ସିଟ୍ କନଫର୍ମ!
କିପରି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ; ଜାଣନ୍ତୁ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବେଳେବେଳେ, ଏପରି ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଯାଏ। ଏପରି ସମୟରେ, ନିୟମିତ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଅପେକ୍ଷା ତାଲିକା ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା କନଫର୍ମ ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ।
ଏପରି ସମୟରେ, IRCTC ର ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ଯଦିଓ, ସିଟ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବା ଯୋଗୁଁ, ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବୁକିଂ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ସିଟ୍ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ।
ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ଏହି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି: ତତକାଳ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, IRCTC ରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ, IRCTC ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ବ୍ୟବହାର କରି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ।
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ତିଆରି କରିବା ପରେ, ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗଇନ୍ ବିବରଣୀ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଏକ “ମାଷ୍ଟର ଲିଷ୍ଟ” ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ, ବୟସ ଏବଂ ପରିଚୟ ପତ୍ର ବିବରଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ବହୁତ ସମୟ ବଞ୍ଚାଏ।
ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ AC କ୍ଲାସ ପାଇଁ ତତକାଳ ବୁକିଂ ସକାଳ ୧୦:୦୦ ରେ ଏବଂ ସ୍ଲିପର୍ କିମ୍ବା ନନ୍-ଏସି କ୍ଲାସ ପାଇଁ ସକାଳ ୧୧:୦୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତେଣୁ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରି କିଛି ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଭଲ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣଙ୍କର IRCTC ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିବାର ପଦ୍ଧତି:
ସର୍ବପ୍ରଥମେ, IRCTC ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲଗଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଆପଣ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ।
ତା’ପରେ, ‘ପ୍ଲାନ୍ ମାଇ ଜର୍ଣ୍ଣି’ ସେକ୍ସନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଫ୍ରମ୍ ଏବଂ ଟୁ ଷ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ତାରିଖ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ତା’ପରେ, ବୁକିଂ ବିକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ, ‘ତତ୍କାଳ’ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଖୋଜନ୍ତୁ।
ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ ଚୟନ କରିବା ପରେ, ନାମ, ବୟସ ଏବଂ ସିଟ୍ ସମେତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବିବରଣୀକୁ ସାବଧାନତାର ସହ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ।
ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ସମୟରେ, ଆଧାର କାର୍ଡ, ପାନ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ପାସପୋର୍ଟ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ କାରଣ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ରେ ସଠିକ୍ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ସମୟରେ ସର୍ବଦା ଏକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ କାରଣ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ଯାଇପାରେ।
ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, UPI, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କିମ୍ବା IRCTC ଇ-ୱାଲେଟ୍ ଭଳି ଦ୍ରୁତ ପେମେଣ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ଵାରା କାରବାର ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ।
ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲଗଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖନ୍ତୁ।
ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ୧୦ ଟାରେ ଲଗଇନ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଉପଭୋକ୍ତା ହେତୁ ସାଇଟ୍ ଧୀର ହୋଇଯାଏ। ପେମେଣ୍ଟ ସଫଳ ହେବା ପରେ, ଟିକେଟ୍ ଏବଂ PNR ନମ୍ବର ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଇମେଲକୁ ପଠାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ‘ଟ୍ରାଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି’କୁ ଯାଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବେ।