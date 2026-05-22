ଖରାଦିନେ ଇନଭର୍ଟର ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେବ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟାକଅପ୍! ବାସ୍ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ସହଜ ଟିପ୍ସ…
ଇନଭର୍ଟର ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ କିପରି ବୃଦ୍ଧି କରିବେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇନଭର୍ଟର ଆଜିକାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଏକ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଲଟିଛି। ଏହା ବିଶେଷକରି ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପଯୋଗୀ। ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ଇନଭର୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ପ୍ରକୃତରେ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଅଧିକ ହୁଏ, ଯାହା ଇନଭର୍ଟର ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କର ଇନଭର୍ଟର ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଇନଭର୍ଟର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଏ ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟାକଅପ୍ ଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଇନଭର୍ଟରକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟାଟେରୀ ଜୀବନ ବହୁତ ବଢ଼ିପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ସରଳ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା…
ଇନଭର୍ଟରକୁ ସଠିକ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ: ଇନଭର୍ଟର ବ୍ୟାଟେରୀର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏହାର ସ୍ଥାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ। ସର୍ବଦା ବ୍ୟାଟେରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଥଣ୍ଡା, ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଚାର୍ଜିଂ ସମୟରେ ବ୍ୟାଟେରୀଗୁଡ଼ିକ ଗରମ ହୋଇଯାଏ, ଏବଂ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବାୟୁ ସଞ୍ଚାଳନ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଅଧିକ ଗରମ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ। ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ।
ସମୟ ସମୟରେ ପାଣି ଯାଞ୍ଚ: ଲିଡ୍-ଏସିଡ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟୁବୁଲାର୍ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ସଠିକ୍ ଡିଷ୍ଟିଲ୍ ଜଳ ସ୍ତର ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସାଧାରଣତଃ, ପ୍ରତି ୩୦ ରୁ ୪୫ ଦିନରେ ଜଳ ସ୍ତର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଏହା ଅଧିକ ଥର ହୋଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଜଳ ସ୍ତର କମ୍ ଥାଏ, ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ଲେଟ୍ ଶୁଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଯାହା ବ୍ୟାଟେରୀ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ହ୍ରାସ କରେ। ଇନଭର୍ଟର ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଟ୍ୟାପ୍ କିମ୍ବା ବର୍ଷା ପାଣି ଯୋଡିବା ଏଡାନ୍ତୁ।
ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଓଭରଲୋଡିଂ: ଇନଭର୍ଟରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉପକରଣ ଚଲାଇବା ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟାଟେରୀ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। AC, ହିଟର, ଲୁହା କିମ୍ବା ଭାରୀ ମୋଟର ପରି ଉପକରଣ ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ପକାଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ସମୟରେ, କେବଳ ଫ୍ୟାନ୍, LED ଲାଇଟ୍ ଏବଂ Wi-Fi ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଚଲାଇବା ଭଲ। ଏହା ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ଏହାର ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ବ୍ୟାଟେରୀ ଟର୍ମିନାଲ ସଫା କରନ୍ତୁ: ବ୍ୟାଟେରୀ ଟର୍ମିନାଲଗୁଡ଼ିକରେ କଳଙ୍କ କିମ୍ବା ଧଳା-ସବୁଜ ସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯାହା କରେଣ୍ଟ ପ୍ରବାହକୁ ବାଧା ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଚାର୍ଜିଂକୁ ଧୀର କରିପାରେ ଏବଂ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାୱାରକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପ୍ରତି କିମ୍ବା ଦୁଇ ମାସରେ ଟର୍ମିନାଲଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଏବଂ ପାଣିର ମିଶ୍ରଣ ସହିତ ସଫା କରିବା, ତା’ପରେ ହାଲୁକା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଜେଲି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଳଙ୍କ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ହ୍ରାସ ପାଏ।
ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ: ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଖିଯିବା ଦ୍ଵାରା ଏହାର ଜୀବନକାଳ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଏହାକୁ “ଡିପ୍ ଡିସଚାର୍ଜ” କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟାଟେରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଚାର୍ଜ କରିବା ଭଲ। ନିରନ୍ତର ଡିପ୍ ଡିସଚାର୍ଜ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ଲେଟଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଜୀବନକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ।
ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ: LED ବଲ୍ବ, BLDC ଫ୍ୟାନ୍ ଏବଂ କମ୍ ଶକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଇନଭର୍ଟର ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ କମ୍ ଭାର ପକାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟାକଅପ୍ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାପ ହ୍ରାସ କରେ। ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ LED-ଆଧାରିତ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଣା CFL କିମ୍ବା ଶକ୍ତି-କ୍ଷୁଧାର୍ତ୍ତ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।