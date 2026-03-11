ହଟକେସ୍ କିମ୍ବା ଟିଫିନରେ ରୁଟି ଝାଳେଇ ଯାଉଛି କି? ଜାଣନ୍ତୁ ରୁଟି ସଫ୍ଟ ଏବଂ ଡ୍ରାଇ ରଖିବାର ପରଫେକ୍ଟ ତରିକା

By Seema Mohapatra

Tips To Prevent Soggy Rotis: ଭାରତରେ, ରୁଟି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ରୋଟି, ଜଳଖିଆରେ ପରଟା ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଯାତ୍ରାବେଳେ କିମ୍ବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଟିଫିନରେ କିମ୍ବା ଅଫିସ ଲଞ୍ଚ ବାକ୍ସରେ ରୋଟି ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ୟାକ୍ କରାଯାଏ। ଯଦି ରୋଟି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ୟାକ୍ କରାଯାଇ ନଥାଏ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଝାଳେଇ ଯାଇପାରେ।

ଗରମ ରୁଟି ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଟିଫିନ କିମ୍ବା ହଟକେସରେ ବାଷ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହା ପରେ ପାଣିରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ଫଳରେ ଏହା ରୁଟିକୁ ଓଦା କରିଦିଏ। ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଟିଫିନରେ ଥିବା ରୋଟିର ସାଇଡଗୁଡ଼ିକ ଓଦା ହୋଇଯାଏ। ଓଦା ହେବା ପରେ, ରୁଟି ଚିପିଚିପା ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସରଳ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଟିଫିନରେ ରୁଟି ପ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଲଞ୍ଚ ବାକ୍ସ କିମ୍ବା ହଟ କେସରେ ରଖାଯାଇଥିବା ରୋଟିକୁ ନରମ ରଖିବ ଏବଂ ଆଦୌ ଓଦା ହେବ ନାହିଁ।

ଟିଫିନରେ ରୁଟି ପ୍ୟାକ୍ କରିବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ

ଟିସୁ ପେପରରେ ରୋଟି ପ୍ୟାକ୍ କରିବାର ଉପାୟ – ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟିଫିନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ରୋଟି, ପୁରୀ କିମ୍ବା ପରଟା ପ୍ୟାକ୍ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ରୋଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କର ବାଷ୍ପ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବେ, ରୁଟିକୁ ଫୋଲ୍ଡ କିମ୍ବା ରୋଲ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ରୁଟିକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ନରମ ରଖିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଓଦା ହେବାକୁ ଦେବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏକ ଟିସୁ ପେପର ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ରୋଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ରୁଟିର କୌଣସି ଅଂଶ ଟିସୁ ପେପରରୁ ବାହାରକୁ ଯେପରି ନ ଯାଏ।

କପଡ଼ାରେ ରୋଟି ପ୍ୟାକ୍ କରିବାର ଉପାୟ – ରୋଟି ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ କପଡ଼ା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିକଳ୍ପ। କପଡ଼ାରେ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବା ରୋଟିଗୁଡ଼ିକ ଓଦା ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶୁଖିଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ରଖିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ନରମ ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଲଞ୍ଚ ବାକ୍ସରେ କପଡ଼ାରେ ରୋଟି ପ୍ୟାକ୍ କରିପାରିବେ। ରୋଟି ପାଇଁ ବଜାରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମସଲିନ୍ କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଘରେ ହଟ କେସରେ ରୋଟି ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ରୋଟିଗୁଡ଼ିକୁ ନରମ ରଖେ।

ଫଏଲ୍ ପେପରରେ ରୁଟି ପ୍ୟାକ୍ କରିବା କିପରି – ଫଏଲ୍ ପେପର ବ୍ୟବହାର କରିବା ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଏଡାଇବା ଉଚିତ, ବିଶେଷକରି ଯଦି ଆପଣ ଗରମ ରୋଟି କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟକୁ ଥଣ୍ଡା କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଫଏଲ୍ ପେପରରେ ଗୁଡ଼ାଇ ପାରିବେ। ରୁଟି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ହିଁ ଫଏଲ୍ ପେପରରେ ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ଉଚିତ।

ବଟର ପେପରରେ ରୁଟି ପ୍ୟାକ୍ କରିବା କିପରି – ଫଏଲ୍ ପେପର ବଦଳରେ, ଆପଣ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବଟର ପେପର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହି କାଗଜ ବାଷ୍ପ ଯୋଗୁଁ ତରଳିଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ରୁଟି ଓଦା ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକ୍ କରିପାରିବେ। ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ରୋଲ କରି ବଟର ପେପରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ନରମ ରଖିବ।

