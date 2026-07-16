ଟଙ୍କା ବର୍ଷା: ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ବାଲାଜୀଙ୍କୁ ୯୬.୯୮ କୋଟି ଦାନ
ତିରୁମାଲା ତିରୁପତି ଦେବସ୍ଥାନମ (ଟିଟିଡି)ର ନୂତନ ଦାତା ନୀତି ୧୫ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏହି ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଦାତାମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ବିଶେଷ ସୁବିଧାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱର ଧନୀ ମନ୍ଦିରଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛି ତିରୁମାଲା ସ୍ଥିତ ତିରୁପତି ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିର। ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏହି ମନ୍ଦିରେ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣରେ ଦାନ ହୋଇଛି। ନୂତନ ଦାତାନୀତି ଲାଗୁ ହେବାର ପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ରେକର୍ଡ ୯୬.୯୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ ମିଳିଛି। ଯାହା ସର୍ବ କାଳୀନ ରେକର୍ଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୨,୪୬୦ ଭକ୍ତ କଲେ ଦାନ: ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର ମୋଟ ୨,୪୬୦ ଜଣ ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୧,୨୧୨ ଜଣ ୧ ଲକ୍ଷରୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ; ୧,୨୪୬ ଜଣ ୧୦ ଲକ୍ଷରୁ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଦୁଇଜଣ ଭକ୍ତ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରାଶି ଦାନ କରିଥିଲେ।
ନୂତନ ନୀତି ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ବଢ଼ିଲା ଦାନ?: ତିରୁମାଲା ତିରୁପତି ଦେବସ୍ଥାନମ (ଟିଟିଡି)ର ନୂତନ ଦାତା ନୀତି ୧୫ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏହି ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଦାତାମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ବିଶେଷ ସୁବିଧାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ନୂଆ ଦାତାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆଜୀବନ ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେବେ ୧୫ ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବରୁ ଦାନ କରିଥିବା ଦାତାମାନେ ପୂର୍ବଭଳି ଆଜୀବନ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଏହି କାରଣରୁ ନୂତନ ନୀତି ଲାଗୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ଦାନ କରିଥିଲେ।
ନୂତନ ଦାତା ନୀତିରେ କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି?: ନୂତନ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପରିମାଣର ଦାନ ଶ୍ରେଣୀ ରହିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦାନ ରାଶି ଆଧାରରେ ୪ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାତା ଏବଂ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ପାଇଁ ପୃଥକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ପୂର୍ବରୁ ଦାତାମାନଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ଅନେକ ବିଶେଷ ସୁବିଧା ମିଳୁଥିଲା। ସେଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବେଶ ଦର୍ଶନ, ସୁପଥମ ପ୍ରବେଶ, ବ୍ରେକ ଦର୍ଶନ, ସୁପ୍ରଭାତ ସେବାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, କଲ୍ୟାଣୋତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ, ଆବାସ ସୁବିଧା ଏବଂ ଲଡ୍ଡୁ, ରେଶମୀ ବସ୍ତ୍ର, ସୁନା-ରୁପାର ମୁଦ୍ରା ପରି ଉପହାର ସାମିଲ ଥିଲା।
ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାତାମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ବିଶେଷ ସୁବିଧା କେବଳ ୨୦ ବର୍ଷ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଓ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ପାଇଁ ୧୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ ରହିବ। ଟିଟିଡିର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ କରାଯାଇପାରିବ।
ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ: ତିରୁପତି ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିର ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସମୃଦ୍ଧ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହାର ଆନୁମାନିକ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୩.୩୮ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଯାହା ଅନେକ ଛୋଟ ଦେଶର ଜିଡିପିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମନ୍ଦିରର ହୁଣ୍ଡିରେ ୧,୭୩୮ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଦାନ ଆସିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଦିନ ହାରାହାରି ୪.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ ମିଳିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରରେ ୧,୯୭,୮୮୮ ଜଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଦାତା ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ଜଣ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୨୨ ହଜାର ଦାତା ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ଟିଟିଡି କାହିଁକି ବଦଳାଇଲା ଦାତା ନୀତି? : ତିରୁମଲା ତିରୁପତି ଦେବସ୍ଥାନମ ବୋର୍ଡର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ବଡ଼ ଦାତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିଛି। କେବଳ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଦାନ କରିଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗତ ଚାରି ମାସରେ ପ୍ରାୟ ୩,୦୦୦ ବଢ଼ିଛି।
ଟିଟିଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବି.ଆର୍. ନାଇଡୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ନୂତନ ନୀତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା। ଏହା ସହିତ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଦାତାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ମଧ୍ୟ ଏହି ନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ।