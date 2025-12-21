ତିରୁପତି ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିରର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ? କେତେ ଟନ ସୁନା ଆଉ କେତେ କୋଟି ଆୟ କରେ ଏ ମନ୍ଦିର, ଜାଣିଲେ ବିଶ୍ଵାସ କରିପାରିବେନି …
Tirupati Balaji Temple: ତିରୁପତି ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିରର ନାମ ବିନା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତିରୁପତି ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିରର ନାମ ବିନା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତିରୁମାଲା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଭଗବାନ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଏହି ଦିବ୍ୟ ମନ୍ଦିର କେବଳ ବିଶ୍ୱାସର କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ଅପାର ଧନ, ଦାନ ଏବଂ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବା ପରେ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଦାନ କରନ୍ତି। ଏହାର ମହିମା ଏହି କଥାରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଶିଖର, ଯାହାକୁ ଆନନ୍ଦ ନୀଳୟମ କୁହାଯାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନା ସ୍ତର ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତିରୁପତି ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିର କେତେ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ’ଣ।
ତିରୁପତି ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିର କେତେ ଧନୀ: ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁସାରେ, ତିରୁପତି ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପାଖରେ ହଜାର ହଜାର କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ବିସ୍ତାରିତ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା।
ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ (TTB) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସ୍ଥାୟୀ ଜମା (FD) ଭାବରେ ୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ନଗଦ ଜମା ଅଛି।
ସୁନା ଭଣ୍ଡାର: ମନ୍ଦିରରେ ୧୦୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ସୁନା ଅଛି, ଯାହାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ସୁନା ଜମା ଯୋଜନାରେ ରଖାଯାଇଛି।
ତିରୁପତି ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ: ତିରୁପତି ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଚିତ୍ତୁର ଜିଲ୍ଲାର ତିରୁମାଲା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନରୁ ପ୍ରାୟ ୮୫୩ ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ମନ୍ଦିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମିଶ୍ରଣ।
ଐତିହାସିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ଶିଳାଲେଖ ଅନୁସାରେ, ତିରୁପତି ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାୟ ୯ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତଥାପି, ପଲ୍ଲବ, ଚୋଳ ଏବଂ ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ରାଜବଂଶ ସମୟ ସହିତ ଏହାର ପ୍ରସାର ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶୈଳୀର ସ୍ଥାପତ୍ୟ: ଏହି ମନ୍ଦିରଟି କୋଭିଲ ଏବଂ ଦ୍ରାବିଡ଼ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ। ଏହାର ମହିମା ଏହାର ଉଚ୍ଚ ଗୋପୁରମ, ଖୋଦିତ ସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ ପ୍ରଶସ୍ତ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ମନ୍ଦିରର ଶିଖର, ଯାହାକୁ ଆନନ୍ଦ ନିଳୟ କୁହାଯାଏ, ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ।
ସୁନା ସହିତ ଝଲସି ଉଠୁଛି: ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ବିମାନ (ଶିର), ଯାହାକୁ “ଆନନ୍ଦ ନିଳୟ” ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ। ଏହା ଏତେ ଘନ ସୁନା ସ୍ତର ସହିତ ଆବୃତ ଯେ ଏହାର ଚମକ କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଇପାରିବ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଟନ୍ ସୁନା, ଶିର ଏବଂ ଗର୍ଭଗୃହକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଟନ୍ ଟନ୍ ସୁନା ଦାନ: ପ୍ରତିବର୍ଷ ତିରୁପତି ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଟନ୍ ଟନ୍ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦାନ କରାଯାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କର କେଶ, ଅଳଙ୍କାର, ନଗଦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷପତ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ହୁଣ୍ଡିକୁ ପ୍ରତିଦିନ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦାନ ମିଳିଥାଏ।
ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା: ଟିଟିଡି
ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ତିରୁମାଲା ତିରୁପତି ଦେବସ୍ଥାନମ୍ (TTD) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟ କେବଳ ରୀତିନୀତି ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳନା କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସେବାରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ କରେ।
ଭଗବାନ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ: ଏଠାକାର ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ରୂପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ବାଲାଜୀ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏଠାରେ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୁଏ, ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ଉଦାରତାର ସହିତ ଦାନ କରନ୍ତି।