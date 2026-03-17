TMC ଜାରି କଲା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା, ଏଥର ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ନୁହେଁ, ଏହି ଆସନରୁ ଲଢ଼ିବେ ମମତା
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୬: ୨୯୧ ସିଟ୍ ପାଇଁ TMCର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା
WB Election: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ୨୯୧ଟି ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନୀତ ଥାପାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଜିପିଏମ ଦାର୍ଜିଲିଂରେ ତିନୋଟି ଆସନରେ ଲଢ଼ିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଭବାନୀପୁରରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ।
ଟିଏମସି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରି ବଙ୍ଗଳାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏକ “ନିଷ୍ପକ୍ଷ ଖେଳ” ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ବିଜେପି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଚିତ। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ବଙ୍ଗଳାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଟିଏମସି ୨୨୬ ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ଜିତିବ।
ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ଆସନରୁ ଲଢ଼ିବେନି ମମତା
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ୨୦୨୧ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମରୁ ବିଜେପିର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ସେ ଭବାନୀପୁରରୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଜିତି ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏଥର, ସେ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ନକରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଟିଏମସି ପୂର୍ବରୁ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପବିତ୍ର କାର୍କେଙ୍କୁ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ଟିକେଟ ଦେଇଛି। ପବିତ୍ରା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୨୧ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କ ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଟିଏମସି କର୍ମୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ୨୦୨୧ରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।
ଟିଏମସି କେଉଁ ଦଳ ପାଇଁ ୩ଟି ଆସନ ଛାଡିଛି
ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ଭରତପୁର ଆସନରୁ ଟିଏମସି ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ଏହି ଆସନଟି ବାବ୍ରୀ ମସଜିଦ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବିଧାୟକ ହିମାୟୁନ କବୀରଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା। ଟିଏମସି କାଲିମ୍ପଙ୍ଗ, କୁର୍ସୟୋଙ୍ଗ ଏବଂ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଆସନକୁ ଅନୀତ ଥାପାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଜେପି ପାଇଁ ଛାଡି ଦେଇଛି।
ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଦମ୍ ଦମ୍ ଉତ୍ତର ଆସନରୁ ଚନ୍ଦ୍ରିମା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, କମାରହାଟି ଆସନରୁ ମଦନ ମିତ୍ର, କୋଲକାତା ବନ୍ଦର ଆସନରୁ ଫିରହାଦ ହାକିମ, ବେଲେଘାଟା ଆସନରୁ କୁନାଲ ଘୋଷ, ଶ୍ୟାମପୁକୁର ଆସନରୁ ଡକ୍ଟର ଶଶି ପଞ୍ଜା ଏବଂ ହାବ୍ରା ଆସନରୁ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରିୟା ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନରେ ୨୯୧ ଟିଏମସି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫୨ ଜଣ ମହିଳା, ୯୫ ଜଣ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି ଏବଂ ୪୭ ଜଣ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ।