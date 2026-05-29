ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ; ଧରାଛୁଆଁ ଦେଉନଥିଲେ
କୋଲକାତା: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବେ କହି ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମ୍ସି) ନେତା। ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଇନଥିଲେ। ଶେଷରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଏକାଠି ହୋଇ ଟିଏମ୍ସି ନେତାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ।
ବୀରଭୂମ ଜିଲ୍ଲା ଦୁବରାଜପୁର ନଗରପାଳିକାର ୬ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ(ଟିଏମ୍ସି) କାଉନ୍ସିଲର ହେଉଛନ୍ତି ଭାସ୍କର ରୁଜ। ସେ ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଦେବା ନାଁରେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ। ଜଣକ ପିଛା ୧୦ରୁ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଇନଥିଲେ। ଏପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ମଧ୍ୟ ଦେଇନଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ରାଗ ଚରମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ବୁଧବାର ଗାଁ ଲୋକେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ତା’ପରେ ଭାସ୍କରଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର କେବେ ମିଳିବ ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ସନ୍ତୋଷ ଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖି ଭାସ୍କର ବାହାନା କରି ନିଜ ଘରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଭାସ୍କରଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ କୁହାଯାଉଥିବା ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଧରି ପକାଇଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଜୀବନ ବିକଳରେ ଭାସ୍କର ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଏପରିକି କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଚପଲରେ ପିଟିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ଲାଞ୍ଚ କାରବାରକୁ ଟିଏମ୍ସି ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ରାଜନୌତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଟିଏମ୍ସିକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।