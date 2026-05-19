ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମମତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା, ଫାଲ୍ଟାରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ମନାକଲେ TMC ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନ
ଫାଲ୍ଟାରେ ଝୁକିଲା ପୁଷ୍ପା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପୁଣି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଫାଲ୍ଟା ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମସି) ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଇଛନ୍ତି।
ନିର୍ବାଚନ ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏହି ଆସନ ପାଇଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ମତଦାନ ମେ ୨୧ ତାରିଖରେ ହେବାର ଅଛି।
“ପୁଷ୍ପା” ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଂଳାପ ପାଇଁ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଥିଲେ। “ପୁଷ୍ପା ଝୁକେଗା ନେହି ସାଲା,” ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା।
ତାଙ୍କର ଏହି ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ସେ ଭୋଟ ଦେବାର ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରୁ ଓହରିଯିବେ ବୋଲି କେହି ଆଶା କରିନଥିଲେ।
ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଟିଏମସିକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରୋଲ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, “ପୁଷ୍ପା”ଙ୍କ ମନୋଭାବ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କିପରି ନରମ ହେଲା ତାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି।
ପୁଷ୍ପା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ପୁଷ୍ପାଙ୍କ ମାମଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେବା ପରେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନ ଏହି ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, “ପୁଷ୍ପା ଏବେ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ।”
କଲିକତା HCରେ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା:
ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନ ସୋମବାର (୧୮ ମଇ, ୨୦୨୬) କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ବଙ୍ଗ ପୋଲିସର ଯେକୌଣସି ଜବରଦଖଲମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ।
ଆବେଦନରେ ଟିଏମସି ନେତା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାରମ୍ବାର ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ଓକିଲ କୋର୍ଟକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନୂଆ ନୂଆ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଲଗାଯାଉଛି।
ତାଙ୍କ ମହକିଲଙ୍କ ଆଇନଗତ ଆଶ୍ରୟ ନେବାର ଅଧିକାର ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ଏଫଆଇଆର ପ୍ରକାଶ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ଏପ୍ରିଲ ୨୯ ତାରିଖରେ ଭୋଟଦାନ ହୋଇଥିଲା:
ବଙ୍ଗଳା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏପ୍ରିଲ ୨୯ ତାରିଖରେ ଫାଲ୍ଟା ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଦିନ ଫାଲ୍ଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନେକ ବୁଥରେ ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା।
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନ ପାଖରେ ଇଭିଏମ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ ଧଳା ଟେପ୍ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ସୁବ୍ରତ ଗୁପ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଫାଲ୍ଟା ପରିଦର୍ଶନ କରି ଏକ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ, ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI) ପୁରା ଫାଲ୍ଟା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପୁନଃ ମତଦାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପୁନଃ ମତଦାନ ମେ ୨୧ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ମେ ୨୪ ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।