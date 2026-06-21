ଟିଏମ୍ସି ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ ହେବା ପରେ ଫିଟୁଛି ଗୁମର; ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ
ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ବିଜନେସ୍ କ୍ଲାସରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ୧୫ ରୁ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଗିଥାଏ
କୋଲକାତା: ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ପରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମ୍ସି)କୁ ନେଇ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆଜି ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଟିଏମ୍ସିର ସର୍ବଭାରତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଚାର୍ଟାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୪ ବର୍ଷରେ ଶ୍ରୀ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଚାର୍ଟାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଆଲୋଡ଼ନ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ପରେ ଟିଏମ୍ସି ଭିତରେ ତୀବ୍ର କନ୍ଦଳ ଲାଗି ରହିଛି। ବିଧାୟକ ଦଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଂସଦୀୟ ଦଳ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଉ ଦଳର ପରାଜୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳରେ ବିଭାଜନ ଓ ପରାଜୟ ହୋଇଛି ବୋଲି ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିମାନ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ବିଜନେସ୍ କ୍ଲାସରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ୧୫ ରୁ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ବିମାନ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦର୍ଶାଉଛି; ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବାବଦରେ ଟିଏମ୍ସିଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ କେବେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନାହାନ୍ତି।
ଟିଏମ୍ସି ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୪ ବର୍ଷରେ ଦଳ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ୧୪୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ଟଙ୍କା ଟିଏମ୍ସିର ସର୍ବଭାରତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ଟିଏମ୍ସି କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି?
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ୩୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ୧୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ୫୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ୩୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ମୋଟ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଟିଏମ୍ସି ପ୍ରାୟ ୧୪୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ତାହା ପୁଣି ୪ ବର୍ଷରେ। ୨୦୨୧ ପୂର୍ବର ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଳୁନାହିଁ।
ଭାରତର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଏତେ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି; ଟିଏମ୍ସି ଏହି ବାବଦରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ସୂଚନା ୨୦୨୧ ମସିହା ପରଠାରୁ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବ ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି; ଏତେ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ?
ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସଜଲ ଘୋଷ ଉପହାସ କରି କହିଛନ୍ତି; ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କାରେ ଟିଏମ୍ସି ନିଜର ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିମାନ କିଣି ପାରିଥାନ୍ତା।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ; ସମ୍ପ୍ରତି ପାଣ୍ଠିକୁ ନେଇ ଟିଏମ୍ସିରେ ପ୍ରବଳ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଛି। ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଟିଏମସିର ତିନୋଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ୪୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ କଟମନି (ଲାଞ୍ଚ) ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଟିଏମସି ଏହା ବିରୋଧରେ ଅଦାଲତର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି।