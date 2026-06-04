୨୮ ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଲା ଟିଏମସି, ନୂଆ ରାସ୍ତାରେ ୫୮ ବିଧାୟକ, ସଙ୍କଟରେ ଦ, ଚିନ୍ତାରେ ଦିଦି
୨୮ ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଲା ଟିଏମସି, ନୂଆ ରାସ୍ତାରେ ୫୮ ବିଧାୟକ
Mamata Banerjee: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦଳର ୨୮ ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟିଏମସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଯାଇଛି। ଦଳର ୫୮ ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକ ମମତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ବିରୋଧ କରି ଦଳରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଏକ ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେମାନେ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ବିଧାୟକ ଋତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ନିଜର ନେତା ଭାବେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପଟେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ରଥୀନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ମଧ୍ୟ ଋତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଦଳକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା (LoP) ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ତାଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂଆ ଦଳରେ ଜାଭେଦ୍ ଖାନ୍, ସନ୍ଦୀପନ ସାହା ଏବଂ ସିଉଲି ସାହାଙ୍କୁ ଉପନେତା ଏବଂ ଅଖରୁଜ୍ଜମାନଙ୍କୁ ଦଳର ଚିଫ୍ ହୁଇପ୍ (Chief Whip) ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ମମତାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ମାତ୍ର ୨୨ ବିଧାୟକ
ଏହି ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଓଲଟପାଲଟ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ହେଲେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦଳର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମମତା କଣ କରିବେ, ତାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ୨୯୪ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଟିଏମସି ୮୦ଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ମମତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ମାତ୍ର ୨୨ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଛି।
ଦଳ ଉପରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବା ପରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ନେତା ଋତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପୂର୍ବଭଳି ବଜାୟ ରହିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦଳର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିର କମାଣ୍ଡ ଏବେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ହାତରେ ରହିବ।”
କେଉଁ କାରଣରୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ?
ଟିଏମସିରେ ଏହି ବଡ଼ ଫାଟ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଚୟନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପତ୍ରରେ ନକଲି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିବା ନେଇ ଋତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ସନ୍ଦୀପନ ସାହାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା। ଏହା ପରେ ମମତା ଉଭୟଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଫିରହାଦ୍ ହାକିମ କୋଲକାତା ମେୟର ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ।
ଏହି ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ବହିଷ୍କୃତ ଋତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ଚୟନ କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ସମ୍ବଳିତ ଏକ ଚିଠି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଟିଏମସି ଭାଙ୍ଗିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଦଳ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ମମତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ବିକଳ୍ପ?
ନିଜର ୨୮ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମରେ ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା ଦଳକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ରାସ୍ତା ରହିଛି:
ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ: ବିଦ୍ରୋହୀ ନେତା ଋତବ୍ରତଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ବାଚସ୍ପତି ଦେଇଥିବା ମାନ୍ୟତାକୁ ମମତା ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଦାଲତରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରନ୍ତି। କାରଣ ମମତା ଗୋଷ୍ଠୀ ପକ୍ଷରୁ ଶୋଭନଦେବ ଚାଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ନାମ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ କୋର୍ଟ ବିଧାନସଭା ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ମାମଲାରେ କୋର୍ଟ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର: ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସମସ୍ତ ୫୮ ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କଲେ ଟିଏମସିର ବିଧାୟକ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇ ମାତ୍ର ୨୨ ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମାନ୍ୟତା ହରାଇବ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ନିଜକୁ ଅସଲି ଟିଏମସି ଦାବି କରି ଦଳର ନାମ ଓ ଚିହ୍ନ ଉପରେ ହକ ଜମାଇ ପାରନ୍ତି।
ବୁଝାମଣା ବା ଆଲୋଚନା: ତୃତୀୟ ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହା ମମତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ କଠିନ। କାରଣ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିପାରନ୍ତି।