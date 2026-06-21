କୁନାଲଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ; ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଟଙ୍କା ନେଲେ, ଜିତିଲା ପରେ ପଛରୁ ଛୁରା ମାରିଲେ
କୁଣାଲ ଘୋଷ କହିଛନ୍ତି, ସନ୍ଦୀପନ ସାହା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମୋଟ ୨୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରୁ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟିଏମ୍ସି ଖାତାରୁ ନେଇଥିଲେ
କୋଲକାତା: ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ(ଟିଏମ୍ସି) ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ ହେବା ପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ କୁନାଲ ଘୋଷ। କହିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକ ସନ୍ଦୀପନ ସାହା ୨୭ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରୁ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦଳର ଖାତାରୁ ନେଇଥିଲେ। ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
କୁଣାଲ ଘୋଷ କହିଛନ୍ତି, ସନ୍ଦୀପନ ସାହା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମୋଟ ୨୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରୁ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟିଏମ୍ସି ଖାତାରୁ ନେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଖାତାକୁ ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକମାନେ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଆଉ ପରେ ଫ୍ରିଜ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକମାନେ ଦଳର ଚିହ୍ନ ଓ ତାହାର ପାଣ୍ଠିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ସେମାନେ ସେହି ଖାତାର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗକୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ବାଚନୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଅବୈଧ ଧନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତେବେ ସେହି ନିର୍ବାଚନ ଅବୈଧ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ପିଠିରେ ଛୁରୀ ଭୁଷୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁନାଲ କହିଛନ୍ତି।
ଟିଏମ୍ସିର ୩ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଫ୍ରିଜ୍
ଟିଏମସିର ତିନୋଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଖାତା ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଖାପାଖି ୪୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ଖାତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରେ। ଦଳର ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ଖାତାରେ ଜମା ରାଶି ଉତ୍ସର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଥିଲେ।
ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ତିନୋଟି ଖାତାକୁ ଡେବିଟ୍ ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ସେହି ଖାତା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କାରବାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସେଥିରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯାଇପାରିବ।
୧୦ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଫ୍ରିଜ
ଟିଏମ୍ସିର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୂପ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଋତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଚାଲିଥିଲା। ଋତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀ ସମର୍ଥକ ୧୦ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି। ଏହି ବିଧାୟକମାନେ ବିଧାନନଗର ପୋଲିସ କମିଶନରେଟଙ୍କ ସାଇବର ଅପରାଧ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରି ଖାତା ଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଖାତାଗୁଡ଼ିକରେ ଜମା ଟଙ୍କାର ଉତ୍ସ ଏବଂ କରାଯାଇଥିବା କାରବାରର ତଦନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଧନ ବୈଧ ଉପାୟରେ ଆସିଛି ନା କୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହ ଜଡ଼ିତ।