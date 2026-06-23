ରାତି ୩ଟାରେ ଚଢ଼ାଉ କଲା ପୋଲିସ; ଜବତ କଲା ୩ କେଜି ସୁନା

ସୋମବାର ରାତି ୩ଟା ହେବ। ରାତି ପାହିଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ହେବ। ରାତି ପାହିବା ପୂର୍ବରୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ଦତ୍ତାଙ୍କୁ ଧରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ନଦିଆ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଟିନା ଭୌମିକଙ୍କ ତେହଟ୍ଟାସ୍ଥିତ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା

By Manoranjan Sial

କୋଲକାତା: ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ(ଟିଏମ୍‌ସି) ନେତାଙ୍କ ଟେନ୍‌ସନ ଯାଉଛି। ଆଜି ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଟିଏମ୍‌ସି ନେତ୍ରୀ ଟିନା ଭୌମିକ। ରାତି ପ୍ରାୟ ୩ଟା ବେଳେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି ତାଙ୍କ ଘରୁ ୩ କେଜି ସୁନା ଜବତ। ଜବରଦସ୍ତି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଟିଏମ୍‌ସି ନେତା ତଥା ବିଧାନନଗର ପୁରାଣିକମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସବ୍ୟସାଚୀ ଦତ୍ତାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ଉ କରି ଏହି ସୁନା ଜବତ କରିଛି।

ଜବରଦସ୍ତି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ସବ୍ୟସାଚୀ ଦତ୍ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘରୁ ୫୦ କିଲୋ ସୁନା କିଣିବାର ରସିଦ ମିଳିଥିଲା ପୋଲିସ। ଏହା ପରେ ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଖୋଳତାଡ଼। ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ମିଳିଥିଲା ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ସେହି ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା।

ସୋମବାର ରାତି ୩ଟା ହେବ। ରାତି ପାହିଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ହେବ। ରାତି ପାହିବା ପୂର୍ବରୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ଦତ୍ତାଙ୍କୁ ଧରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ନଦିଆ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଟିନା ଭୌମିକଙ୍କ ତେହଟ୍ଟାସ୍ଥିତ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଟିନାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠାଇଥିଲେ। ଘର ଲୋକ କବାଟ ଖୋଲିବା ପରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଟିନାଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ୩ କିଲୋ ସୁନା ଜବତ ମିଳିଥିଲା। ସବ୍ୟସାଚୀ ଦତ୍ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆଉ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି; ଆଧାରକାର୍ଡ଼…

Night Vision ରେ ସବୁକିଛି ସବୁଜ କାହିଁକି…

ଟିନାଙ୍କ ଘର ବ୍ୟବୀତ ପୋଲିସ କରିମପୁରରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଏଥିସହ ଟିନା ଭୌମିକଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଜବତ ସୁନା ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ କିଣାଯାଇଛି। ଟିନାଙ୍କ ଘରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଟିନାଙ୍କ ଦୁଇ ଘରୁ ୩ କିଲୋ ସୁନା ଜବତ ହୋଇଛି। ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୪ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ।

ଟିନାଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି ନୋଟିସ

ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ହାର, ଚୁଡି, ଲକେଟ ଓ ଝୁମୁକା ସହ ଅନେକ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଏହା ସହ ଅନେକ ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁବାର ଟିନାଙ୍କୁ ବିଧାନନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ହାଜର ହେବାକୁ ନୋଟିସ ଦିଆଯାଇଛି।

ଟିନା କିଏ?

ଟିନା ସାହା ଭୌମିକ ନଦିଆ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ। ସେ ନଦିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ତୃଣମୂଳ ବଙ୍ଗଜନନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିସାରିଛନ୍ତି। ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା କୁହାଯାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ଟିନାଙ୍କର ବିଧାୟକ ତାପସ ସାହାଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ଥିଲା। ବିଧାୟକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ; ଟିନା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇଥିଲେ।

‘ଏହା ମୋ ବିରୋଧରେ ଷଡଯନ୍ତ୍ରଟ୍ଟ’

ତୃଣମୂଳ ନେତା ଟିନା କହିଛନ୍ତି; ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରାଜନୈତିକ କାରଣରୁ ରଚାଯାଇଛି। ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟତୀତ ସବ୍ୟସାଚୀ ଦତ୍ତାଙ୍କ ସହ ମୋର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ୨୦୨୫ରେ ହୋଇଥିଲା। ସବ୍ୟସାଚୀ ଦତ୍ତା ପ୍ରାୟ ଚାରିଥର ବିଭିନ୍ନ କାର‌୍ୟ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଟିନାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ତାଙ୍କ ମା’ ଓ ଭାଇ ବୋହୂ ସମେତ ପରିବାରର ସାତ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗହଣା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବିରୋଧରେ ଆଇନର ସହାୟତା ନେବେ।

You might also like More from author
More Stories

ଆଉ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି; ଆଧାରକାର୍ଡ଼…

Night Vision ରେ ସବୁକିଛି ସବୁଜ କାହିଁକି…

‘ମାତୋଶ୍ରୀ’ ଦିନେ ଶିବ ସୈନିକଙ୍କ ପାଇଁ…

ଲାଲୁଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ତେଜ ପ୍ରତାପଙ୍କ ଘରୁ ନଗଦ ୨୦…

1 of 17,349