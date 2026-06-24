ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଟେଣ୍ଡର ଇସ୍କନକୁ ମିଳିବା ପରେ ଟିଏମ୍‌ସିକୁ ‘ଅଣ୍ଡା’ ଚିନ୍ତା

ଟିଏମସି ନେତା କହିଛନ୍ତି; ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯିବା ଦରକାର

By Manoranjan Sial

କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ବିଗତ ଦେଢ଼ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଏଭଳି ଆଶ୍ଚର‌୍ୟ୍ୟଜନକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଓ ତାଙ୍କ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ(ଟିଏମ୍‌ସି) ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ନିକଟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଇସ୍କନକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମିଲ୍‌ର ଟେଣ୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି।

ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଏହା ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଟିଏମ୍‌ସି ନେତା କୁନାଲ ଘୋଷ କହିଛନ୍ତି; ଯଦି ଇସ୍କନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ତାହାହେଲେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍ଥା ପିଲାମାନଙ୍କ ମେନୁକୁ ଆମିଷରୁ ନିରାମିଷ କରିଦେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ମିଳିବ ନାହିଁ। ସରକାର ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ।

ଟିଏମସି ନେତା କହିଛନ୍ତି; ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯିବା ଦରକାର। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍ଥା ସହ ଯୋଡ଼ାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଟୋଲ ଫି୍‌’…

କ’ଣ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନରେ ଏୟାର ରହିଗଲେ…

ଟିଏମସି ନେତା କହିଛନ୍ତି; ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଅଣ୍ଡା ସାମିଲ ଅଛି। ରାଜ୍ୟର ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି ଯେ ଏହି ଅଣ୍ଡା ଏବେ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ମିଡ୍-ଡେ ମିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ଇସ୍କନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ବିଜେପି ସରକାର ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଇସ୍କନକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛନ୍ତି।

ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, ନିରାମିଷ ଓ ଆମିଷ ଲଢ଼େଇ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଛି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଟିଏମ୍‌ସି ଏକ ଅପପ୍ରଚାର କରିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ଭାତ ଥାଳିରୁ ମାଛ ଗାଏବ ହୋଇଯିବ। ପୂରା ରାଜ୍ୟକୁ ନିରାମିଷ କରିଦେବେ। ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବଡ଼ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଏପରି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ଭାତ ଓ ଭାଛ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଟୋଲ ଫି୍‌’…

କ’ଣ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନରେ ଏୟାର ରହିଗଲେ…

ରୟାଲ କଲେଜ ଅଫ୍ ସର୍ଜନ୍ସରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା…

ଭାରତ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର: ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ…

1 of 17,362