ED ଅଫିସରେ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ଜେରା; କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଶିକ୍ଷକ ସ୍କାମକୁ ନେଇ ପଚରାଉଚରା
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ୩ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ ର ଏକ ରାୟରେ ୨୫,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଣ-ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ କୋର୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ନିୟମ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ।
କୋଲକାତା, ଜୁନ୍ ୧୫: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC) ର ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ଚାଲିଥିବା ତଦନ୍ତରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଏହି ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଇଡି (ED) ତାଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି କରି ହାଜର ହେବାକୁ କହିଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହୋଇଥିବା ହେରଫେର, ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସମନ ପଠାଯାଇଥିଲା।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଇଡିର କୋଲକାତା ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ ୫୭.୭୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରାଯିବାର ୫ ମାସ ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍କୁଲ ସେବା ଆୟୋଗ (SSC) ର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ (ନବମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ) ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ‘ପ୍ରିଭେନସନ୍ ଅଫ୍ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆକ୍ଟ’ (PMLA), ୨୦୦୨ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା।
୨୩ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୨ରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏହି ଚାକିରି ପାଇଁ ଟଙ୍କା (କ୍ୟାଶ୍-ଫର୍-ଜବ୍ସ) ଦୁର୍ନୀତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଚଢ଼ଉ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବାନ୍ଧବୀ ଅର୍ପିତା ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ୫୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୪.୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସରକାରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ହଜାର ହଜାର ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ “ବେଆଇନ ଭାବେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଣ-ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି” ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଇଡି (ED) ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୧୫୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିସାରିଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ୩ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୫ରେ ଏକ ବଡ଼ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ନିୟମ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ୨୫,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଣ-ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ।
ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ‘ପ୍ରିଭେନସନ୍ ଅଫ୍ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆକ୍ଟ’ (PMLA) ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅପରାଧ ପାଇଁ ଏକ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କେସ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ରିପୋର୍ଟ (ECIR) ଦାୟର କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ, ସିବିଆଇ (CBI) ଏହି ମାମଲାରେ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା (IPC) ର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଏବଂ ‘ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ନିବାରଣ ଆଇନ’ (Prevention of Corruption Act) ଅଧୀନରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି।