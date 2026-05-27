ଟିଏମସିକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ସମସ୍ତ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ କାକୋଲି ଘୋଷ, ଦିଦିଙ୍କ ନାଁରେ ଆଣିଲେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ
Kakoli Ghosh Resigned: ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ କାକୋଲି ଘୋଷ ଦସ୍ତିଦାର ବୁଧବାର ଦିନ ଦଳର ସମସ୍ତ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଂସଦ କାକୋଲି ଘୋଷ ଦସ୍ତିଦାର ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଟିଏମସିର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଦଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେବେ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଦସ୍ତିଦାର ଦଳର ସମସ୍ତ ସାଂଗଠନିକ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ହେଁ ସେ ସାଂସଦ ପଦରେ ବଜାୟ ରହିବେ।
ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ କ’ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କାକୋଲି
କାକୋଲି ଘୋଷ ନିଜ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଗଭୀର ମାନସିକ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଚିନ୍ତାଭାବନା ପରେ ମୁଁ ଏହି ପତ୍ର ଲେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସର୍ବଭାରତୀୟ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ମୋର ଏହି ଦୀର୍ଘ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ, ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହୃଦୟର ସହ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି।
ବିଶେଷ କରି, ମହିଳା ତୃଣମୂଳ ଚେୟାରପର୍ସନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମୋ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଓ ଚିନ୍ତାର ସହ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ, ମୁଁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ତୃଣମୂଳ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ସଭାନେତ୍ରୀ ପଦ ଏବଂ ଦଳର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସାଂଗଠନିକ ପଦବୀ, କମିଟି ଓ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛି।
ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ଏଭଳି ଏକ ପଦବୀରେ ରହିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ମହିଳା ସାଂସଦ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଶିକ୍ଷିତ, ଅସଭ୍ୟ ଦଳୀୟ ସାଂସଦଙ୍କ ଅସଦାଚରଣକୁ ରୋକିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏଥିପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ସହାନୁଭୂତି ପାଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି।”
ଦଳ ବିରୋଧରେ ଆଣିଲେ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ
ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, “ଗତ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଦଳ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଓ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ମୋର ବିବେକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚଳିତ। ରାସନ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ସମେତ ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନିୟମିତତା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ଆକ୍ରୋଶ ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆର. ଜି. କର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପିଜିଟି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ସେହି ଘଟଣାକୁ ଚାପିଦେବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ସମଗ୍ର ସମାଜକୁ ବ୍ୟଥିତ ଓ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ନୈତିକ ପ୍ରଭାବକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଅନୁଭବ କରିଛି।”
“ଏହା ସହିତ, ଆଇ-ପ୍ୟାକ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ଅନେକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଅଭିଯୋଗ ମୋତେ ବ୍ୟାକୁଳ କରିଛି। ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ, ଯଦି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତି ବଦଳରେ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂଗଠନ ଉପରେ ହାଭି ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଦଳର ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ କଦାପି ଶୁଭଙ୍କର ହେବନାହିଁ।”