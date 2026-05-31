TMCକୁ ଲାଗିଲା କାହା ନଜର, ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣଙ୍କୁ ହେଉଛି ଆକ୍ରମଣ, ଅଭିଷେକଙ୍କ ପରେ ଏବେ ୟା’ଙ୍କ ପାଳି
ବେଙ୍ଗଲରେ ଥମୁନି ରାଜନୈତିକ ହିଂସା: ଅଭିଷେକଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଟିଏମସି ସାଂସଦ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ସଂଘାତିକ ଆକ୍ରମଣ
TMC Attack: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଶାସକ ଦଳ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପୁତୁରା ତଥା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ମାମଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ, ଏବେ ଟିଏମସି ସାଂସଦ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ ହିଂସାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି।
ହୁଗୁଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁରୁବାର ଏକ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ ନିଜ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଦାବି କରି ପ୍ରଶାସନକୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ତାଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲା।
ଦେଖୁଦେଖୁ ସେଠାରେ ବିବାଦ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଠେଲାପେଟା ମଧ୍ୟରେ ସାଂସଦଙ୍କ ସହ ମାଡ଼ପିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ଏକ ପଥର ସିଧାସଳଖ ଆସି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା।
ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହେଉଥିବା ଦେଖି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୁତୟନ ଥିବା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଏବଂ ସେନା ଯବାନମାନେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ଯବାନମାନେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଉତ୍ୟକ୍ତ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି।
କର୍ମୀଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସାଂସଦ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ ହୁଗୁଳି ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦିତାଲା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ଟିଏମସି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଛାଡ଼ିବା ଦାବିରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେବା ତାଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଜମା ହୋଇଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ କଳା ପତାକା ଦେଖାଇବା ସହ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ୍ ହୋଇଥିଲା।
ବିଜେପି ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିଲା TMC
ଏହି ସଂଘାତିକ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ ସମର୍ଥକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ହାତ ରହିଛି। ଦଳୀୟ ସମର୍ଥକମାନେ ଏହି ମାମଲାର ନିରପେକ୍ଷ ଯାଞ୍ଚ କରି ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ପୋଲିସରେ ଏକ ଆଧିକାରିକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି।
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହ ଘଟିଥିବା ପୂର୍ବ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲକୁ ଆହୁରି ଗରମ କରିଦେଇଛି।