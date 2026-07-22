ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଆପତ୍ତି ଜନକ ଟିପ୍ପଣୀ; କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ ନିଲମ୍ବିତ

ଲୋକସଭା ଜଣେ ମହିଳା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସଂସଦୀୟ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା କାରଣରୁ ଟିଏମ୍‌ସି ସାଂସଦ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି

By Manoranjan Sial

କୋଲକାତା: ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ମହିଳା ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପତ୍ତିଜନକ ଟିପ୍ପଣୀ। ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରୁ ବିଦା ହେଲେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ(ଟିଏମ୍‌ସି) ସାଂସଦ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ ଲୋକସଭାରେ ଏନେଇ ନିଲମ୍ବନ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ। ପରେ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଚଳିତ ଅଧିବେଶନରୁ ନିଲମ୍ବତ କରାଯାଇଛି।

ଲୋକସଭା ଜଣେ ମହିଳା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସଂସଦୀୟ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା କାରଣରୁ ଟିଏମ୍‌ସି ସାଂସଦ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଲୋକସଭାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଥିବା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ଟେନେଟି କହିଛନ୍ତି; ମହିଳା ସାଂସଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀ ସଦନର ଗରିମାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି।
ବୁଧବାର ମଧ୍ୟ ହଙ୍ଗାମାରେ ବୁଡ଼ିଲା ସଂସଦ: ଆଜି ମଧ୍ୟ ହଙ୍ଗାମା ଯୋଗୁଁ ଲୋକସଭାର କାର‌୍ୟ୍ୟବାହୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଲୋକସଭାକୁ ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟସଭାର କାର‌୍ୟ୍ୟବାହୀ ଜାରି ରହିଛି।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଦଳ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଅନେକ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ସାଥ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ସାଂସଦମାନେ ‘ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ସିଟିଜେନ୍ସ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ (ଏନ୍‌ସିପିଆଇ)ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

“ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ, ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ…

ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସପ୍ତାହକୁ ଦେବେ ୫୦୦…

କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ତୀବ୍ର ବିତର୍କ: ବୁଧବାର ବିରୋଧୀ ଦଳର ହଙ୍ଗାମା ପରେ ଲୋକସଭାର କାର‌୍ୟ୍ୟବାହୀ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଟିଏମ୍‌ସି ନେତା ଓ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ସହଯୋଗୀ ଓ ଏନ୍‌ସିପିଆଇ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିତର୍କରେ ସାମିଲ ଥିବା ଏନ୍‌ସିପିଆଇ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିତାଳୀ ବାଗ, ଶତାବ୍ଦୀ ରାୟ ଓ କାକୋଲି ଘୋଷ ଦସ୍ତିଦାର ଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ବିତର୍କ କେଉଁ କାରଣରୁ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।

ବିରୋଧୀ ଦଳର କେତେକ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରି ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିଛି ବିରୋଧୀ ସାଂସଦ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ପରେ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ ସଦନ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ମିତାଳୀ, ଦସ୍ତିଦାର ଏବଂ ଏନ୍‌ସିପିଆଇର କିଛି ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଲୋକସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓମ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କକ୍ଷରେ ଭେଟିଥିଲେ। ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ପରାଜୟ ପରେ ଟିଏମ୍‌ସିର ୨୦ ଜଣ ସାଂସଦ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରି ଏନ୍‌ସିପିଆଇରେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଲୋକସଭାରେ ଟିଏମ୍‌ସି ସାଂସଦମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ବସୁଛନ୍ତି। ଏନ୍‌ସିପିଆଇ ସାଂସଦମାନେ ଶାସକ ଏନ୍‌ଡିଏ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

“ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ, ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ…

ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସପ୍ତାହକୁ ଦେବେ ୫୦୦…

ଖିମଜୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ…

ଚକ୍‌ମା ଖାଇଲେ ଗ୍ରାହକ: ଲଗାତାର ପୁଣି ବଢ଼ିଲା…

1 of 17,646