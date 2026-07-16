କୋଏଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଇସ୍ତଫା; ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା

କୋଏଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ରୁକ୍ମିଣୀ ମଲ୍ଲିକ। ସେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଙ୍ଗଳା ଅଭିନେତ୍ରୀ। ଟଲିଉଡ୍‌ରେ ‘ଟଲି କ୍ୱିନ୍’ ଭାବେ ପରିଚିତ

By Manoranjan Sial

କୋଲକାତା: ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ(ଟିଏମ୍‌ସି) ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ଆଉ ଏକ ଝଟ୍‌କା। ମମତାଙ୍କ ଅତି ନିକଟତର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ କୋଏଲ ମଲ୍ଲିକ ଆଜି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଏଲ ମଲ୍ଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ମମତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଝଟକା ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି।

କୋଏଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ରୁକ୍ମିଣୀ ମଲ୍ଲିକ। ସେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଙ୍ଗଳା ଅଭିନେତ୍ରୀ। ଟଲିଉଡ୍‌ରେ ‘ଟଲି କ୍ୱିନ୍’ ଭାବେ ପରିଚିତ। ରାଜ୍ୟସଭାର ସଭାପତି ସି.ପି. ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ପତ୍ରରେ କୋଏଲ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି; ମୁଁ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ।

କୋଏଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଇସ୍ତଫାର କାରଣ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ସେ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଭାପତିଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପୂର୍ବରୁ ସୁଖେନ୍ଦୁ ଶେଖର ରାୟ, ସୁଷ୍ମିତା ଦେବ ଓ ପ୍ରକାଶ ଚିକ ବରାଇକ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ।
ରାଜ୍ୟସଭାରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ମୋଟ ୧୩ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୪ ଜଣ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳର ସାଂସଦ ସଂଖ୍ୟା ୯କୁ ଖସି ଆସିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମଧ୍ୟସ୍ତା କରିବାକୁ ତୁର୍କୀ ବ୍ୟଗ୍ର; ରୁଷ…

୫୦୦ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଡ୍ରେସ ଖୋଲିଲେ;…

ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ; ସୁଖେନ୍ଦୁ ଶେଖର ରାୟ, ସୁଷ୍ମିତା ଦେବ ଓ ପ୍ରକାଶ ଚିକ ବରାଇକ କେବଳ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ନୁହେଁ, ଦଳର ସମସ୍ତ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଦଳ ପ୍ରତି ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏପରିକି ତିନିଜଣ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପୁଣିଥରେ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ, କୋଏଲ ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବତଃ ସେହି ପଥ ଅନୁସରଣ କରିପାରନ୍ତି। କାରଣ ଇସ୍ତଫା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେପି ନେତା ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହା ପରେ ସେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଅନୁମାନ ଆହୁରି ଜୋର ଧରିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ମଧ୍ୟସ୍ତା କରିବାକୁ ତୁର୍କୀ ବ୍ୟଗ୍ର; ରୁଷ…

୫୦୦ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଡ୍ରେସ ଖୋଲିଲେ;…

ଘରର ଏହି ଜାଗାରେ ଭୁଲରେ ବି ଲଗାନ୍ତୁନି ତୁଲସୀ…

ହଠାତ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ODIରୁ…

1 of 17,588