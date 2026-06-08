ମମତାଙ୍କୁ ହଜାରେ ଭୋଲ୍‌ଟ ଝଟକା; କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଟିଏମ୍‌ସି ସାଂସଦଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ

ସୋମବାର ସକାଳେ ଟିଏମ୍‌ସିର ୫ ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅପରାହ୍ଣ ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ହଜାରେ ଭୋଲ୍‌ଟ ଝଟକା। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ(ଟିଏମ୍‌ସି) ବିଧାୟକଙ୍କ ପରେ ସାଂସଦମାନେ ମେଳି କରିଛନ୍ତି। ୧୪ ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ଟିଏମ୍‌ସି ସାଂସଦ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭେଟଘାଟ ବିଜେପି ନେତା ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କ ଘରେ ହୋଇଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନାନା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୋମବାର ସକାଳେ ଟିଏମ୍‌ସିର ୫ ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅପରାହ୍ଣ ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ। ତା’ପରେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ୧୪ ଟିଏମ୍‌ସି ଲୋକସଭା ସାଂସଦ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।

ଅପରାହ୍ଣ ୨ଟା ପରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ସାଂସଦ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ।
ସେପଟେ ଭେଟଘାଟ ପୂର୍ବରୁ ଟିଏମ୍‌ସିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ସୁଖେନ୍ଦୁ ଶେଖରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଦଳର ୫ ଜଣ ସାଂସଦ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ଭେଟଘାଟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

TMC ଛାଡି ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ ୨୦ ସାଂସଦ !

ସାର ଟଙ୍କା ନାହିଁ… ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନି;…

ସୁଖେନ୍ଦୁ ଶେଖରଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିବା ସାଂସଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ପୂର୍ବର ସାଂସଦ ଶର୍ମିଲା ସରକାର, ହାୱଡ଼ାର ସାଂସଦ ପ୍ରସୁନ ବାନାର୍ଜୀ, କୁଚବିହାର ସାଂସଦ ଜଗଦୀଶ ବସୁନିଆ, ଝାରଗ୍ରାମ ସାଂସଦ କାଳୀପଦ ସୋରେନ ଓ ବାଙ୍କୁଡ଼ା ସାଂସଦ ଅରୂପ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ; ବିଧାୟକଙ୍କ ପରି ଟିଏମ୍‌ସି ସାଂସଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ସାଂସଦ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦୁଇ ଭାଗ ହେବେ ବୋଲି ଅନୁସାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଟିଏମ୍‌ସି ସାଂସଦ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ୧୪ ଜଣ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ନେଇ ନାନା କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସାଂସଦମାନେ ବିଜେପିରେ ମିଶି ପାରନ୍ତି।

ମମତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଥିବା ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଋତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି; ଏହା କେବଳ ସୁଖେନ୍ଦୁଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କଥା ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ଅଧିକାଂଶ ସହମତ। ବିଶେଷକରି ସଂସଦର ଉଚ୍ଚ ସଦନର କାର‌୍ୟ୍ୟକୁ ନେଇ। ତାଙ୍କ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଥିଲା।

ସଂସଦ କୌଣସି କୁଇଜ୍ ଶୋ’ର ଜାଗା ନୁହେଁ। ସୁଖେନ୍ଦୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ତାହାର ଅନୁଭବ ମୁଁ ନିଜେ କରିଛି। ତାଙ୍କ ପରି ସାଂସଦଙ୍କୁ ପଛ ଧାଡ଼ିକୁ ଠେଲି ଦିଆଯିବା ନିରାଶାଜନକ ଥିଲା। ଆଜି ସୁଖେନ୍ଦୁ ସ୍ୱର ଉଠାଉଛନ୍ତି। କାଲି ଅନ୍ୟମାନେ ସେମିତି କରିବେ ବୋଲି ଋତବ୍ରତ କହିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

TMC ଛାଡି ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ ୨୦ ସାଂସଦ !

ସାର ଟଙ୍କା ନାହିଁ… ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନି;…

ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ…

ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଲା ଭାରତ, ଗୋଟିଏ…

1 of 17,219