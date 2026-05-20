ମୁଖିଆଙ୍କୁ ମାନିଲେନି; ଧାରଣାରେ ବସିରେ ମାତ୍ର ୩୫ ବିଧାୟକ; ଆଉ ସବୁ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ?

ମୁଖିଆଙ୍କୁ ମାନିଲେନି; ଧାରଣାରେ ବସିରେ ମାତ୍ର ୩୫ ବିଧାୟକ; ଆଉ ସବୁ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ?
ମମତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ବିଧାୟକମାନେ କହିଥିଲେ, କେବଳ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ବସି ରଣନୀତି ତିଆରି କଲେ ଟିଏମ୍ସିର ହଜି ଯାଇଥିବା କ୍ଷମତା ଫେରିପାଇବ ନାହିଁ।
କୋଲକାତା: ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିବା ପରେ ବିରୋଧୀ ଭୂମିକାରେ ଥିବା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ(ଟିଏମ୍ସି) ଭାଙ୍ଗି ଯିବ କି? ଆଜି ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧାରଣରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। କାରଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସାକୁ ନେଇ ଆଜି ଟିଏମ୍ସି କରିଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ମାତ୍ର ୩୫ ଜଣ ବିଧାୟକ ସାମିଲ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ହେଲେ ବାକି ୪୫ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦେଖାନଥିଲା। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଟିଏମ୍ସି ଭିତରେ ସ୍ଥିତି ଭଲନାହିଁ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନାଲି ଆଖିକୁ ଆଉ କେହି ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଛି। ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା ହିଂସାରେ ଲାଗି ପାରୁନି ବ୍ରେକ୍। ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଟିଏମ୍ସି। ବୁଧବାର ବିଧାୟକମାନେ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଥିବା ବି.ଆର. ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ମଜାଦାର ଘଟଣା ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ୮୦ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ୩୫ ଜଣ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ।
ଦଳ ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ତାଗିଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଧାୟକମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଟିଏମ୍ସି ଭିତରେ ପାଣିପାଗ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ପରି ବିଧାୟକମାନେ ଆଉ ଦିଦିଙ୍କ ନାଲି ଆଖିକୁ ଡରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ବିଧାୟକମାନେ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିନଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ନାନା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଛି।
ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ମତରେ ମମତାଙ୍କ ଆୟତ୍ତରେ ଆଉ ଟିମ୍ସି ଥିଲା ପରି ଲାଗୁନି। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଦଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଜିର ଧାରଣାରେ ସୌବାନ୍ଧବ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ, ନୟନା ବାନାର୍ଜୀ, କୁଣାଲ ଘୋଷ ଓ ଋତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଭଳି ଚେହେରା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ବାସ୍ତବରେ, ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏପରି ସମୟରେ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କୋଲକାତାର କାଳୀଘାଟରେ ଟିଏମସିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ବୈଠକରେ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହାସଚିବ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯେଉଁ ବୈଠକରେ ଅନେକ ବିଧାୟକ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଥିଲେ।
ମମତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ବିଧାୟକମାନେ କହିଥିଲେ, କେବଳ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ବସି ରଣନୀତି ତିଆରି କଲେ ଟିଏମ୍ସିର ହଜି ଯାଇଥିବା କ୍ଷମତା ଫେରିପାଇବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଜନତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ମିଳିଥିବା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ, ବୈଠକରେ ଅନେକ ବିଧାୟକ କହିଥିଲେ ଟିଏମସିର ପରିଚୟ ସର୍ବଦା ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ରାସ୍ତାରେ ସଂଘର୍ଷର ରାଜନୀତି ସହ ରହିଛି। ତେଣୁ ଦଳକୁ ପୁଣି ସେହି ଶୈଳୀକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟିଏମସିର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଛବି ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ସିଙ୍ଗୁର ଓ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଆନ୍ଦୋଳନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାମ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସରକାର ବିରୋଧରେ ଲମ୍ବା ସଡ଼କ ସଂଘର୍ଷ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ, ଦଳ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ତିଆରି କରିଥିଲା।