ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ ସାୟୋନୀ ଘୋଷ; କହିଲେ- ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଲେ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି କହିବିନି
ଯିଏ ମମତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସିଏ ଆଜି ବିଦ୍ରୋହୀ ପାଲଟିଗଲେ
କୋଲକାତା: ଟିଏମ୍ସିର ଫାୟାରବ୍ରାଣ୍ଡ ନେତ୍ରୀ ସାୟୋନୀ ଘୋଷ। କଥା କଥାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ ଘାଇଲା। ସଂସଦ ହେଉ ବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ବା ନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନ, ସବୁଠାରେ ଛାଇ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସାୟୋନୀ ଘୋଷ। ତାଙ୍କର ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ରୂପ ଦେଖି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଇଏ କଣ ହେଲା? ଯିଏ ମମତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସିଏ ଆଜି ବିଦ୍ରୋହୀ ପାଲଟିଗଲେ। ଆଉ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକାଠୀ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଗଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ନୀରବତା ପରେ ଆଜି ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସାୟୋନୀ।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସାୟୋନୀ କହିଛନ୍ତି; ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ମୁଁ ଏବେ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସଠିକ୍ ସମୟ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ କହିବି। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ମୁଁ ଏବେ କୌଣସି ଜବାବ ଦେବି ନାହିଁ। କେବଳ ନିଜ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବି। ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମୋର ସ୍ୱର ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ସାୟୋନି କହିଛନ୍ତି।
ଟିଏମ୍ର ୨୦ ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦ ସୋମବାର ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସାଂସଦ ସାୟୋନୀ ଘୋଷ ଓ ମାଲା ରାୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ କୋଲକାତାର ଏହି ସାଂସଦ ଜୁନ ୮ ତାରିଖରେ ଟିଏମ୍ସିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ବୈଠକ କରିବେ। ଯେଉଁଥିରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରଣନୀତି ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ଏହି ବୈଠକରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏହି ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦମାନେ ସୋମବାର ସଂସଦରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ କିମ୍ବା ସଂସଦୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଦଳ ଭାବରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆବେଦନ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ବିଦ୍ରୋହୀ ଟିଏମସି ନେତାଙ୍କ ତାଲିକା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ୧୯ ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଶନିବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ସାଂସଦ ସୁଦୀପ ବାନାର୍ଜୀ ବିଜେପି ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଏହି ସାଂସଦମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ୨୦ ହୋଇଯାଇଛି।
ସଙ୍କଟରେ ଦଳ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ପ୍ରକୃତ ଗୋଷ୍ଠୀ କେଉଁଟି?
ଟିଏମସିରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ବିଦ୍ରୋହ କାରଣରୁ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଓ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଭେଟି ସଙ୍କଟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁଇଟି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହୋଇସାରିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦଳ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଆହୁରି ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏବେ ପ୍ରକୃତ ଗୋଷ୍ଠୀ କେଉଁଠି? କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ?