ବେଙ୍ଗଲ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ଟିଏମସିରେ ହେବ ବିଭାଜନ! ୫୦ ରୁ ୬୦ ବିଧାୟକ ଛାଡ଼ିବେ ଦଳ
ବେଙ୍ଗଲ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ଟିଏମସିରେ ହେବ ବିଭାଜନ!
WB Politics: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ୍ । ବିଜେପି ନେତା ତଥା ବିଧାୟକ ତପସ ରାୟଙ୍କ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଏକ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତପସ ରାୟ ନିଜ ଫେସବୁକ ପୋଷ୍ଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ଦଳ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିଭାଜନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ହୋଇପାରେ।
ତପସ ରାୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ରୀତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିଏମସିର ପ୍ରାୟ ୫୦ ଜଣ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଟିଏମସିର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସ୍ଲୋଗାନ ‘ଖେଲା ହୋବେ’ର ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏବେ ପ୍ରକୃତ ରାଜନୈତିକ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଏହି ଟିପ୍ପଣୀ ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି।
ମୁସ୍ତଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କ ବ୍ୟାନ
ଏହି ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଟିଏମସି ବିଧାୟକ ମୁସ୍ତଫିଜୁର ରହମାନ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମରେ ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ ସାରି ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ସବୁ କହିବି।” ଅପରପକ୍ଷରେ, ରୀତବ୍ରତ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ନିଜର ଶକ୍ତି ବଢ଼ୁଥିବା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର କହିବା ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ୬୦ ଜଣ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଦାବି
କୋଲକାତାର ମାଣିକତଲା ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ନିକଟରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ବିଜେପି ବିଧାୟକ ତପସ ରାୟ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଟିଏମସିର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କନ୍ଦଳ ଉପରେ ବଡ଼ ବ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଟିଏମସି ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଭାଜନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଯଦି ଦଳ ଭାଙ୍ଗେ, ତେବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷ ୨୦୨୨ ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହୋଇଥିବା ରାଜନୈତିକ ଓଲଟପାଲଟ ଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
ତପସ ରାୟଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତରିକ ବିରୋଧାଭାସ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ୁଛି, କାରଣ ଦଳରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଶକ୍ତ ନୁହେଁ।
‘ରାଜନୀତିରୁ ଗାୟବ ହୋଇଯିବ ଟିଏମସି’
ବିଜେପି ନେତା ତପସ ରାୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ରରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାୟବ ହୋଇଯିବ।” ଦଳର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯାହା ଟିଏମସିରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିଭାଜନର ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ତପସ ରାୟ ବର୍ଷ ୨୦୨୪ ରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଟିଏମସିର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଆସୁଛନ୍ତି।