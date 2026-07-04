ଦିଦିଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ୪୪୦ ଭୋଲ୍ଟର ଝଟକା, ସବୁ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ TMC ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଚନ୍ଦ୍ରିମା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ

ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ସହଯୋଗୀ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମସି) ମୁଖ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଝଟକା ଲାଗିଛି।

ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ବଙ୍ଗ ଟିଏମସିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭାବରେ ବିବେଚିତ ଚନ୍ଦ୍ରିମା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦଳୀୟ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି।

ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ସେ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ନାହାଁନ୍ତି ବରଂ ଦଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜଡିତ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୯୯% ଲୋକ ଜାଣି ନଥିବେ ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ,…

ମସୁଦ ଅଜହରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାଫିଜ…

ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି:

ଚନ୍ଦ୍ରିମା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅଖିଳ ଭାରତ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଜୁନ୍ ୩, ୨୦୨୬ରେ କାଲିଘାଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବୈଠକରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ସେ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ଜଣେ ଅଧିକୃତ ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରୀ ହେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି:

ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ରଖାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ଜଣେ ଅଧିକୃତ ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି।

ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଧିକୃତ ପ୍ରତିନିଧି ଭୂମିକାରୁ ମଧ୍ୟ ଓହରି ଯିବାର ଘୋଷଣା:

ଚନ୍ଦ୍ରିମା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଉ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକୃତ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଚିଠିରେ ସେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିବା ଜଣାଇଛନ୍ତି।

ଇସ୍ତଫା ଦେବାର କାରଣ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାଁନ୍ତି:

ହେଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରିମା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ରରେ କୌଣସି କାରଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାଁନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିକୁ ହଇଚଇ କରିଦେଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ଇସ୍ତଫା ସମ୍ପର୍କରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିନାହିଁ।

ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି:

ଚନ୍ଦ୍ରିମା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରାଯାଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସମସ୍ତ ସାଂଗଠନିକ ପଦବୀରୁ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫାକୁ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।

ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ, ଏହା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।

You might also like More from author
More Stories

୯୯% ଲୋକ ଜାଣି ନଥିବେ ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ,…

ମସୁଦ ଅଜହରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାଫିଜ…

ଏବେ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ମାତ୍ର ୩ ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ…

(VIDEO) : ଋଷୀୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କ…

1 of 18,622