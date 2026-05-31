ଟିଏମ୍ସି ଦୁଇ ଫାଳ! ଆସିଲେନି ବିଧାୟକ, ବାତିଲ ହେଲା ବୈଠକ; ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ଚର୍ଚ୍ଚା
ଟିଏମ୍ସି ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପୁତୁରା ତଥା ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଓ ସାଂସଦ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଛି ଆକ୍ରମଣ
କୋଲକାତା: ଗତ ଦୁଇ ଦିନରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ(ଟିଏମ୍ସି)ର ଦୁଇ ଜଣ ପାୱାର ଫୁଲ୍ ସାଂସଦଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା। ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଟିଏମ୍ସି ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବୈଠକ ଡାକିଲେ। ହେଲେ ୬୦ ବିଧାୟକ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମମତାଙ୍କୁ ବୈଠକ ବାତିଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସଫେଇ ଦିଆଗଲା, ବିଧାୟକମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି।
ଟିଏମ୍ସି ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପୁତୁରା ତଥା ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଓ ସାଂସଦ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଛି ଆକ୍ରମଣ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମମତା ବିଧାୟକଙ୍କ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ। ବୈଠକ ମମତାଙ୍କ କାଳୀଘାଟସ୍ଥିତ ଘରେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାର ଥିଲା। ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ୟ୍ୟର ବିଷୟ ବୈଠକକୁ କେବଳ ୨୦ ବିଧାୟକ ଆସିଥିଲେ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବୈଠକରେ ଅଧିକାଂଶ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଆସିନଥିଲେ। ୮୦ରୁ ୬୦ ବିଧାୟକ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ନାନା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଛି।
ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି; ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ ପରେ ଟିଏମ୍ସିରେ ଫାଟ ହୋଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଓ ନେତାମାନେ ପାଟିଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବୈଠକକୁ ଆସିନଥିବା ୬୦ ବିଧାୟକ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶାସକ ଦଳ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ହେଲେ ଟିଏମ୍ସି ବା ବିଜେପିର କୌଣସି ନେତା ଏନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଦୂରେଇ ରହୁଛନ୍ତି।
କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଭିତରେ ବେଲେଘାଟା ବିଧାୟକ କୁଣାଳ ଘୋଷ, ମମତାଙ୍କ ଘର ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଦଳ ଭିତରେ ଏକତା ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଅଧିକାଂଶ ବିଧାୟକ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ୟ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବୈଠକ ବାତିଲ କରି ଦିଆଯାଇଛି।
ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ବିଧାୟକ କୁଣାଳ ଘୋଷ, ଶୋଭନଦେବ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ, ମଦନ ମିତ୍ର, ନୟନା ବାନାର୍ଜୀ, ଅଶୋକ କୁମାର ଦେବ ଓ ବିମାନ ବାନାର୍ଜୀ ଆଦି ଆସିଥିଲେ।
ବିଧାୟକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ନେଇ କୁଣାଳ ଘୋଷ କହିଛନ୍ତି, ଶନିବାର ଟିଏମ୍ସି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ମହାସଚିବ ଓ ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ସାଂସଦ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ ହେଲା। ଏହାର ବିରୋଧରେ ଟିଏମ୍ସି ବିଧାୟକ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ବିଧାୟକମାନେ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବୈଠକ ସ୍ଥଗିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଜୁନ ୧ ତାରିଖରେ ଟିଏମ୍ସି କର୍ମୀ ପ୍ରତି ଓ ବ୍ଲକରେ ବିରୋଧ ମାର୍ଚ୍ଚ ବାହାର କରିବେ। ୨ ତାରିଖରେ ମମତା ଦିନିକିଆ ଧାରଣା ଦେବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଘୋଷ କହିଛନ୍ତି।
ବୈଠକକୁ ବିଧାୟକ ନଆସିବାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ତାପସ ରୟ ଟିଏମ୍ସିକୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ତୃଣମୂଳ ବିଧାୟକମାନେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି।