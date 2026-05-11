ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନାଁ କଟିବା ଯୋଗୁଁ ବଦଳିଗଲା ବେଙ୍ଗଲ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ TMCର ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ (SIR) ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଣି ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC) ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ବଡ଼ ଧରଣର ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ କାଟି ଦିଆଯିବା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଏହାର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଟିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଅତି କମରେ ୩୧ଟି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ବାଚନୀ ବିଜୟର ବ୍ୟବଧାନ, କଟାଯାଇଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ କମ୍ ରହିଛି।
ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ଏହି ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିଥିବା ଦର୍ଶାଇ ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜଣେ ଟିଏମସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାତ୍ର ୮୬୨ ଭୋଟ୍ରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ତାଲିକାରୁ ୫,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ନାମ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଟିଏମସି ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନ ପ୍ରାୟ ୩୨ ଲକ୍ଷ ରହିଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରାୟ ୩୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ କଟାଯିବା ସମ୍ପର୍କିତ ଆବେଦନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି।
ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ପରାଜୟର ବ୍ୟବଧାନ ପ୍ରକୃତରେ କଟାଯାଇଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ପ୍ରଭାବିତ ପକ୍ଷମାନେ କୋର୍ଟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ କୋର୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟ ଏବଂ ବିବାଦୀୟ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟାୟିକ ଯାଞ୍ଚର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ପିଟିସନରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ମେନକା ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନାମ କଟାଯିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗତିରେ କାମ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ବାକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ଶେଷ କରିବାକୁ ଆପିଲେଟ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ପ୍ରାୟ ଚାରି ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ କୋର୍ଟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ଆଇନଗତ ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ‘ଇଲେକ୍ସନ ପିଟିସନ’ (ନିର୍ବାଚନ ଆବେଦନ) ଦାଖଲ କରିବା ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିକାର ଅଟେ।