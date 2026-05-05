୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଟିଏମସିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଶେଷ କରିଦେବୁ !

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ୨୯୪ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ୨୦୬ଟି ଜିତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ଏକ ଶାନଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏହା ସହିତ, ଦଳ ସେଠାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଟିଏମସି (TMC) ର ୧୫ ବର୍ଷର ଶାସନ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

By Shiv Sankar Singh

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ : ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଆସନରେ ପ୍ରାୟ ୧୦,୦୦୦ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ ବିଜେପି ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଏକ ଉତ୍ସାହଜନକ ବିବୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ଏହି ବିଜୟ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳର ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମର୍ଥନକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ANI ସହ କଥା ହୋଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମର ହିନ୍ଦୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା କରିବା। ଏହା ସହିତ ସେ ଶାସକ ଟିଏମସି (TMC) କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରି ଏହାକୁ ଏକ “ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ, ପରିବାରବାଦୀ ଏବଂ ଆଦର୍ଶହୀନ ଦଳ” ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଦଳର ପତନ ହେବ ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଢୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦଳ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ।

ଏଥିସହିତ ସେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ପାର୍ଟିର ମାନିଫେଷ୍ଟୋକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ କେବଳ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ନୁହେଁ, ବରଂ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଗଡ଼ କୁହାଯାଉଥିବା ଭବାନୀପୁର ଆସନରେ ମଧ୍ୟ ୨୦,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ୨୯୪ଟି ଆସନରୁ ୨୦୬ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଇତିହାସ ରଚିଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।

ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ୧୫ ବର୍ଷର ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଟିଏମସି ମାତ୍ର ୮୧ଟି ସିଟ୍‌ରେ ସୀମିତ ରହିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଆମ ଜନତା ଉନ୍ନୟନ ପାର୍ଟିକୁ ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ଏବଂ ସିପିଆଇ(ଏମ) ଓ ଏଆଇଏସଏଫ୍‌କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସିଟ୍ ମିଳିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଓ ଅମିତ ଶାହ ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପାଇଁ ବଙ୍ଗଳାବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିର୍ବାଚନରେ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ବିଜେପି ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ “ଲୁଟ୍” କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଫେରିବେ ବୋଲି ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବେ, ସେ ନେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ।

