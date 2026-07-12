ଗୋଡ ହରାଇବା ପରେ ଅଭିଷେକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲେ ଅସହାୟ ମହିଳା
ସେବାଶ୍ରୟ' ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରରେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଜଣେ ମହିଳା ଗୋଡ଼ ହରାଇବା ପରେ ଟିଏମସି ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ।
ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ : କୋଲକାତାରେ ଟିଏମସି ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଜଣେ ମହିଳା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସାଂସଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ‘ସେବାଶ୍ରୟ’ ନାମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ରବିବାର ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୨ ତାରିଖରେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଏହି ସେବାଶ୍ରୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରରେ ଅନିୟମିତତା ନେଇ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁଇଟି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ (FIR) ରୁଜୁ ହୋଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲାର ମହେଶତଳା ଅଞ୍ଚଳର ମାଲୋତି ବିଶ୍ୱାସ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ତୃତୀୟ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ଟି ରୁଜୁ ହୋଇଛି।
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, କିଛି ମାସ ପୂର୍ବେ ମାଲୋତି ବିଶ୍ୱାସ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଔଷଧ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସେବନ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସେବାଶ୍ରୟ ଶିବିରକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମହିଳାଙ୍କ ଗୋଡ଼ର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଆଉ ବଞ୍ଚାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମହିଳା ଜଣକ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।