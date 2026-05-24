ଫାଲଟା ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଗଡିଗଡି ହାରିଲେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ: ଫାଲଟା ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ପୁନଃ ମତଦାନରେ ଟିଏମସି (TMC) ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନ ନିଜକୁ ‘ପୁଷ୍ପା’ ସହ ତୁଳନା କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ। ମତଦାନର ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରୁ ଓହରିଯିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ତଥାପି ରବିବାର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ବେଳକୁ ସେ ହଜାର ହଜାର ଭୋଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବାଂଶୁ ପଣ୍ଡା ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଖାନ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ୨୧ ତମ ରାଉଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ପଣ୍ଡା ୧,୪୮,୯୯୪ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିବାବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱରୁ ଓହରିଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଖାନ ୭,୭୫୬ ଭୋଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି।
ଖାନ ନିଜ ନାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ୍ ମିଳିବାର କାରଣ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ନିୟମ। ସେ ମେ ୧୯ ତାରିଖରେ ଓହରିଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସମୟସୀମା ସେତେବେଳକୁ ସରିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଇଭିଏମ୍ (EVM) ମେସିନରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଟିଏମସିର ଚିହ୍ନ ବଳବତ୍ତର ରହିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପଡ଼ିଥିବା ସମସ୍ତ ଭୋଟ୍ ବୈଧ ରହିଥିଲା।
ନିଜକୁ ‘ଫଲତାର ମାଟିର ପୁଅ’ କହିବା ସହ ନୂତନ ବିଜେପି ସରକାର ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଜ ଦେବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାରୁ ସେ ଓହରିଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଖାନ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଥିଲେ। ଟିଏମସି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଖାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୋଲି କହି ଦୂରେଇ ରହିଥିଲା। ମତଦାନ ଦିନ ଖାନ କୌଣସି ପ୍ରଚାର କରିନଥିଲେ କି ନିଜେ ଭୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ। ତଥାପି, ଅନେକ ଭୋଟର ଟିଏମସିର ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ଦେଖି ଖାନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ କିମ୍ବା ସେ ନିର୍ବାଚନରୁ ଓହରିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନେକ ଅବଗତ ନଥିଲେ।