ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡରେ ତାମିଲନାଡୁ କିଙ୍ଗ୍, ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନେଲେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ଗଠନ ହେଲା ‘ସିଙ୍ଗାପେନ ସିରୁମ୍ବୁ’
Tamil Nadu CM: ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସି. ଜୋସେଫ୍ ବିଜୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ଓ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ତଥା ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାର ରୋକିବା ପାଇଁ ସେ ‘ସିଙ୍ଗାପେନ ସିରୁମ୍ବୁ’ (Singapen Sirumbu) ଏଣ୍ଟ୍ରି ଡ୍ରଗ୍ ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଳ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ନିଜ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଏହି ଫୋର୍ସକୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଯେପରିକି, ମହିଳା ଓ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନିଶା ଜାଲରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉଥିବା ଯୌନ ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ଫୋର୍ସ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।
ଏହି ବିଶେଷ ବଳରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମହିଳା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଫୋର୍ସ କେବଳ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ।
ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିବ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଳ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯିବ। ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଏହାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
କ’ଣ ଏହି ‘ସିଙ୍ଗାପେନ ସିରୁମ୍ବୁ’ର ଅର୍ଥ?
ତାମିଲ ଭାଷାରେ ‘ସିଙ୍ଗାପେନ’ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ‘ସିଂହୁଣୀ’ ଏବଂ ‘ସିରୁମ୍ବୁ’ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ‘ପିମ୍ପୁଡ଼ି’। ଏହି ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ବଳ ଦେଖିବାକୁ ହୁଏତ ଛୋଟ ମନେହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ବେଶ୍ ବ୍ୟାପକ ହେବ। ସେହିପରି ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉଥିବା ଅପରାଧକୁ ସମୂଳେ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଫୋର୍ସ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ।