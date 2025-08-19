57 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି 35; ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ଖିଲାଡ଼ି ଅକ୍ଷୟ କରନ୍ତି ଏହି ଗୋଟିଏ କାମ, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ…
ଯଦି ଆପଣ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ପରି ଫିଟ୍ ଶରୀର ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଜଣେ ଏପରି ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଯିଏ ତାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। 57 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ, ଖିଲାଡି କୁମାରଙ୍କ ଚପଳତା ଏବଂ ଦ୍ରୁତତା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହି ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ ଏତେ ଫିଟ୍ କିପରି? ତେଣୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା ବା ଅନୁଶାସନ। ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ, ଅକ୍ଷୟ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ମନ୍ତ୍ର କ’ଣ।
ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହିଁ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ କରନ୍ତି:
ଅନେକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ଅକ୍ଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6.30 ପରେ କିଛି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ 6ଟା ପୂର୍ବରୁ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ରାତିରେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇଯାଆନ୍ତି । ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେ ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିପାରିବେ। ସେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଅନୁସରଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି।
ରାତିରେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇବାର ଲାଭ
ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉନ୍ନତି: ରାତିରେ ଆମର ପାଚନ କ୍ରିୟା ମନ୍ଥର ହୋଇଯାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଖାଆନ୍ତି, ଏହା ସହଜରେ ହଜମ ହୁଏ ଏବଂ ଏସିଡିଟି, ଗ୍ୟାସ୍, ବଦହଜମୀ ଭଳି ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହୁଏ ନାହିଁ।
ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୁଏ: ରାତିରେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଦ୍ରୁତ ବା ଫାଷ୍ଟ ହୁଏ । ଯାହା ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ନିଦ୍ରା ଭଲ ହୁଏ: ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଆନ୍ତି, ତେବେ ପାଚନ ଠିକ୍ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ପେଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଫୁଲିବାର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭୀର ଏବଂ ଭଲ ନିଦ ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣ ସକାଳେ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି।
ହାର୍ଟ ସୁସ୍ଥ ରୁହେ: ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଯାହା ହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର କାରଣ ହୁଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଆନ୍ତି, ତେବେ ହୃଦୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହୁଏ।
ରକ୍ତ ଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୁଏ: ରାତିରେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥାଏ। ଏହା ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ।