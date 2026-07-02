କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶକୁ ଋଣ ଦିଏ ଭାରତ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହା ଉପରେ ରହିଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଉଧାର
କେଉଁସବୁ ଦେଶ ଉପରେ ରହିଛି ଭାରତର ଋଣ ବୋଝ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ କେବଳ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତତମ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ବରଂ ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଭାରତ ମହାସାଗର କ୍ଷେତ୍ରର ଅନେକ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ସହଯୋଗୀ।
ରିହାତି ଋଣ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ଲାଇନ ଆକାରରେ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ବିକାଶ ସହାୟତା ମାଧ୍ୟମରେ, ଭାରତ ଅନେକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଶକ୍ତି, ପରିବହନ ଏବଂ ସାମୁଦାୟିକ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଭୁଟାନ ହେଉଛି ଭାରତରୁ ଋଣର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତା।
ଭାରତ କେତେଟି ଦେଶକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ:
ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନି-ଆମଦାନୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଭାରତ ଦଶରୁ ଅଧିକ ପ୍ରମୁଖ ବିକାଶଶୀଳ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶକୁ ଋଣ ଏବଂ ବିକାଶ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଏହି ଟଙ୍କା ମୁଖ୍ୟତଃ ରାସ୍ତା, ରେଳପଥ, ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବନ୍ଦର, ହସ୍ପିଟାଲ, ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥିରତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା।
ଭୁଟାନକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା:
ସାମ୍ପ୍ରତିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ, ଭୁଟାନ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତା। ଭାରତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଣନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଭୁଟାନକୁ ପ୍ରାୟ ୨,୦୬୮.୫୬ କୋଟି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ଆର୍ଥିକ ସହଭାଗୀତା ଭୁଟାନକୁ ଭାରତଠାରୁ ଏପରି ସହାୟତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହିତାଧିକାରୀ କରିଥାଏ।
ଭାରତୀୟ ଋଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ:
ଭୁଟାନ ବ୍ୟତୀତ, ଅନେକ ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ଅଂଶୀଦାର ଦେଶ ଭାରତଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଆନ୍ତି। ସୀମାପାର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ସମନ୍ୱିତ ଯାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିକାଶ ପାଇଁ ନେପାଳକୁ ୭୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା, ରଣନୈତିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ମରିସସକୁ ୩୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କା, ମିଆଁମାରକୁ ୨୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୨୪୫ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଆଫ୍ରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା; ବାଂଲାଦେଶକୁ ୧୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା, ସେଚେଲ୍ସକୁ ୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଏବଂ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଭାରତର ସଫ୍ଟ ଋଣ:
ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅଧିକାଂଶ ବିଦେଶୀ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରିହାତି ଧାରାର କ୍ରେଡିଟ୍ ଆକାରରେ ବିସ୍ତାରିତ ଯାହାକୁ କେବଳ “ସଫ୍ଟ ଋଣ” ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ।
ଏହି ଋଣର ସୁଧ ହାର ସାଧାରଣତଃ ୧.୫% ରୁ ୨.୫% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯଦିଓ କିଛି ମାନବିକ କିମ୍ବା ରଣନୈତିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଆହୁରି କମ୍ ହାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ।
ଏଥିପାଇଁ ଋଣ ପରିଶୋଧ ଅବଧି ସାଧାରଣତଃ ୧୫ ରୁ ୨୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ୩ ରୁ ୫ ବର୍ଷର ଗ୍ରେସ ପିରିୟଡ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଋଣ ନେଉଥିବା ଦେଶକୁ ମୂଳ ରାଶି ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।