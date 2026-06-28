କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ରବିବାର ଦିନ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ମିଳିବ ବଡ଼ ଫାଇଦା
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବାର ସହଜ ଉପାୟ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହର ରାଜା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆନ୍ତରିକ ଶକ୍ତି, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସରକାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ସଫଳତା, ପିତା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନଶକ୍ତିକୁ ସୂଚିତ କରନ୍ତି।
ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଜଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଣିଥାଏ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଥାଏ।
ବିପରୀତରେ, ଏକ ଦୁର୍ବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ, ସମ୍ମାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅସୁବିଧା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ, ରବିବାରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଦିନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ଦିନ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ପୂଜା କରିବା ସହିତ କିଛି ସରଳ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ।
ରବିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ:
ରବିବାର ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଫା ଲାଲ କିମ୍ବା ହାଲୁକା କମଳା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ ଏକ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଲ ଫୁଲ, ସିନ୍ଦୁର, ଅକ୍ଷତ (ଅଖଣ୍ଡ ଚାଉଳ ଦାନା) ଏବଂ ଟିକେ ଗୁଡ଼ କିମ୍ବା ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ମିଶାନ୍ତୁ।
ତା’ପରେ, ଏହି ମିଶ୍ରଣ (ଅର୍ଘ୍ୟ) ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବା ସମୟରେ ଜଳଧାରାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ:
ପୂଜା ସମୟରେ “ଓମ୍ ଘୃଣି ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ” ମନ୍ତ୍ରକୁ ୧୧, ୨୧ କିମ୍ବା ୧୦୮ ଥର ଜପ କରିବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଏହା ମାନସିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ।
ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ ଦାନ କରନ୍ତୁ:
ରବିବାର ଦିନ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ ଦାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଗହମ, ଗୁଡ଼, ତମ୍ବା ପାତ୍ର, ଲାଲ ପୋଷାକ, ଲାଲ ଫଳ କିମ୍ବା ଲାଲ ମସୁର ଡାଲି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୋଷକୁ କମ କରିଥାଏ ଏବଂ ଶୁଭ ଫଳ ଆଣିଥାଏ।
ପିତା ଏବଂ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କର:
ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପିତା ଏବଂ ପରିବାରର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ, ରବିବାର ଦିନ ପିତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଏକ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି।
ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର:
ରବିବାର ଦିନ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଅସହାୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ଦାନ କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ।
ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ:
ଯଦି ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ହୁଏ, ତେବେ ରବିବାର ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିବା ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଶକ୍ତି ସ୍ତରକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ। ଯୋଗ ଏବଂ ନିୟମିତ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ।
କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଜବୁତ ହେଲେ ମିଳେ ଏହି ଲାଭ:
ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାଶିରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ।
ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହିପରି ଲୋକଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କ୍ଷମତା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନେ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଆନ୍ତି।
ସରକାରୀ ଚାକିରି କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହା ସହିତ, କ୍ୟାରିୟର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ହେବ।
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତିର କାରକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ତେଣୁ ଏହାର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ସାହୀ, ସକରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଥାଏ।