ବିଜୟଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ତ୍ରିଷା ଶେୟାର କଲେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଫଟୋ; ଲେଖିଲେ ‘ତୁମ ପାଇଁ ସବୁ ସାର୍ଥକ’

ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ସେଲିବ୍ରେସନ୍‌ର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିଷା ଶେୟାର କରିଛନ୍ତି।

By Shiv Sankar Singh

ମୁମ୍ବାଇ: ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସୁପରଷ୍ଟାର୍ ବିଜୟ ଜୁନ୍ ୨୨ରେ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଓ ସେଲିବ୍ରେଟିମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ, ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଥିଲା ଅଭିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିଷାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତ୍ରିଷା ଶେଷରେ ବିଜୟଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ସେଲିବ୍ରେସନ୍‌ର ଏକ ଖାସ୍ ଫଟୋ ଶେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛନ୍ତି।

ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ତ୍ରିଷା ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଯେଉଁ ମଣିଷ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ସାର୍ଥକ ମନେହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା।’ ଫଟୋରେ ବିଜୟ କେକ୍ କାଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତ୍ରିଷା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଅନ୍ଦାଜରେ ଚାହିଁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। କହିରଖୁଛୁ, ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଚାଲିଥିବା ନେଇ ବହୁ ଦିନରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲେ ବି ବିଜୟ କିମ୍ବା ତ୍ରିଷା କେବେହେଲେ ଏହା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି।

ମେ ୧୦ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ବିଜୟଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ତ୍ରିଷାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବା ପରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆହୁରି ଜୋର ଧରିଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବିବାହ ପ୍ରୀତିଭୋଜନରେ ମଧ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଦୁହେଁ ମ୍ୟାଚିଂ କ୍ରିମ୍ ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

ମୁମ୍ବାଇରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥିତି ବେହାଲ୍,…

ମମତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା, TMC ଛାଡ଼ିବେ…

ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଆକ୍ସନ: ସିଲ୍ ହେଲା…

ବାୟୁସେନା ମାମଲାରେ କେଉଁ ଦେଶ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ…

1 of 29,822