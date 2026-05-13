ଭାରତ କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶକୁ ଋଣ ଦେଇଛି? ଏହି ଦେଶ ଉପରେ ରହିଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ କରଜ ଭାର…
କେଉଁ ଦେଶ ଉପରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର କରଜ ରହିଛି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି; କିନ୍ତୁ, ଏହି ସାହାଯ୍ୟ କେବଳ ଭାବନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ ବରଂ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।
ଏହି ଭାବନାରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଋଣ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଛି। ମାଳଦ୍ୱୀପ ୧୧ ମଇ, ୨୦୨୬ ରେ ଭାରତରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ରେଜେରୀ ବିଲ୍ ୫୦ ନିୟୁତ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୫ କୋଟି ଡଲାର, କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ ୪୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା) ପରିଶୋଧ କରିବା ପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ମାଳଦ୍ୱୀପ ଏହାର ବାହ୍ୟ ଋଣ ଭାର କମ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରୟାସର ଅଂଶ ଭାବରେ ଏହି ପରିମାଣ ପରିଶୋଧ କରିଛି।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ଋଣ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ (SBI) ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରେଜେରୀ ବିଲ୍ ଆକାରରେ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତ ସମୟ ସମୟରେ ଋଣର “ରୋଲ୍ ଓଭର୍” ସୁବିଧାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ପରିପକ୍ୱତା ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମାଳଦ୍ୱୀପ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ନହୁଏ।
ମୋଟ ଋଣ ପରିମାଣ ୧୫୦ ନିୟୁତ ଡଲାର ମଧ୍ୟରୁ, ମାଳଦ୍ୱୀପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୦୦ ନିୟୁତ ଡଲାର ପରିଶୋଧ କରିଛି। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ୫୦ ନିୟୁତ ଡଲାର ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୪ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହାସହ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ୫୦ ନିୟୁତ ଡଲାର ମଧ୍ୟ ମେ ୧୧, ୨୦୨୬ ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ କିସ୍ତି ୫୦ ନିୟୁତ ଡଲାର ଏବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଭାରତ ଏବଂ ମାଳଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ।
ଭାରତ କେଉଁ ଦେଶକୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରେ:
ସମୟ ସମୟରେ ଭାରତ ଏହାର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହାର ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏହାର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଏହି ସହାୟତାର ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ମାଳଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ଅନେକ ଆଫ୍ରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
୨୦୨୪-୨୫ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପାଇଁ ୨୨,୧୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆବଣ୍ଟନ ରଖାଯାଇଛି। ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ତୁଳନାରେ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବିଦେଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସହାୟତା ପାଇଁ ଆନୁମାନିକ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ୫,୬୬୭.୫୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ବାର୍ଷିକ ଆଧାରରେ ଭାରତ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ।
ଏହିପରି ସହାୟତାକୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ବିକାଶର ଗତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାସ୍ତା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରୀଡ୍, ରେଳବାଇ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଭଳି ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ପରିଚାଳିତ କରାଯାଏ।
ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନୁହେଁ ବରଂ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରକୃତ ସହଭାଗୀତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା।
କେଉଁ ଦେଶର ଋଣ ସର୍ବାଧିକ:
ସରକାରୀ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଭୁଟାନ ଭାରତଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଏ। ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭୁଟାନ ପ୍ରାୟ ୨,୦୬୮.୫୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପାଇବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ଏହା ପରେ ନେପାଳ, ମାଳଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ମରିସସ୍ ଭଳି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତକାରୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି, ନେପାଳ ପ୍ରାୟ ୭୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପାଏ, ଯେତେବେଳେ ମାଳଦ୍ୱୀପ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଏ ଏବଂ ମରିସସ୍ ୩୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଏ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମିଆଁମାର, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ, ବାଂଲାଦେଶ, ସେଚେଲ୍ସ ଏବଂ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପରିମାଣର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଆନ୍ତି।
ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରାୟ ୨୪୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଏ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି; ବାଂଲାଦେଶ ୧୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଏ; ସେଚେଲ୍ସ ୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି, ଏବଂ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପାଆନ୍ତି।
ଭାରତ ନିଜେ ଅନେକ ଦେଶ ନିକଟରେ ଋଣୀ:
ଯେତେବେଳେ ଭାରତ କଥା ଆସେ, ଦେଶ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ, ସେତେବେଳେ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଋଣ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥାଏ।
ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୦ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ମୋଟ ବାହ୍ୟ ଋଣ ପ୍ରାୟ ୫୫୮.୫ ବିଲିୟନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଋଣ ଏବଂ NRI ଜମା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, COVID-19 ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଭାରତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, MSME ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଏସୀୟ ବିକାଶ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ପାଇଥିଲା।
ଆଜି, ଭାରତ ୬୫ ରୁ ଅଧିକ ଦେଶକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱ ପରିଚୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି।