୧୫ ବର୍ଷର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କାହାକୁ ଦେଲେ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ କିସ୍, ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ବିଜୟ ପରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ
ଡ୍ରେସିଂ ରୁମକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ କିସ୍ ଦେଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: IPL ୨୦୨୬ର ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚରେ RCB ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ବିରାଟ କୋହଲି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବସିଥିବା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଏକ ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ ଦେଇଥିଲେ।
ଏବେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଏକ ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ ଦେବାର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି: ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସେହି ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ ପ୍ରକୃତରେ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ?
ଘଟଣାକ୍ରମେ, କେବଳ ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିନାହିଁ; ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ବିଜୟ ପରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତାର ଏକ ମନୋରମ ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।
ବୈଭବଙ୍କ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ କିସ୍:
ପ୍ରଥମେ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ‘ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍’ ଭିଡିଓ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ନିଜେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ ଦେବାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛି।
ଭିଡିଓରେ, ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ତାଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ସାଥୀ ଏବଂ ଓପନିଂ ପାର୍ଟନର ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲଙ୍କ ସହିତ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ଆଡକୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।
ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ସେ ପଛକୁ ବୁଲିପଡ଼ି ଏକ ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏହି ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ୟାମେରା ଆଡ଼କୁ ଦେଇଥିଲେ।
ବୈବଭ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ:
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କ୍ୟାମେରାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାହା ସିଏସକେ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିଡିଓରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡୁଛି।
ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ CSK ବିପକ୍ଷରେ ୮ ୱିକେଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପରେ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଯିଏ ମାତ୍ର ୧୫ ବଲ୍ ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ; ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲା।
ପ୍ରସାରଣ ସମୟରେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ସଟ୍ ଏକ କ୍ଲୋଜ୍-ଅପ୍ ହେବ କି ନାହିଁ। ଉତ୍ତରରେ, ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାରକାରୀ ହର୍ଷ ଭୋଗଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, “ତୁମେ ବହୁତ ନିକଟତର, ବୈଭବ। ତୁମେ ଆମ ବହୁତ ନିକଟତର।” ଏହା ଶୁଣି ବୈଭବଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ବଡ଼ ହସ ଫୁଟି ଉଠିଲା।
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ RR ବିଜୟ ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ:
CSK ବିପକ୍ଷରେ ୧୨୮ ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମାତ୍ର ୧୭ ବଲରୁ ୫୨ ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଇନିଂସରେ ୫ଟି ଛକା ଥିଲା।
ଯଦିଓ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଶେଷରେ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଡଗଆଉଟକୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବିଜୟ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ସେ ଏପରି ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯାହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାୟତଃ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା।