ଭାରତ କାହାକୁ ବିକେ ସୁନା, ଏହାକୁ କିଏ କିଣେ… RBIର ସୁନା ବିକ୍ରି ଦାବି ପଛରେ ଖୋଜନ୍ତୁ ଉତ୍ତର
ଯଦି ଭାରତ ସୁନା ବିକେ, ତେବେ ଏହାକୁ କିଏ କିଣେ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ୧୨ ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ସୁନା ବିକ୍ରି କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିରୋନାମା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ହେଲେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତ କରିବାକୁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। RBI ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଦେଶର ଭୌତିକ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ମୋଟ ୮୮୦.୫୨ ଟନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି ଏବଂ କୌଣସି ହ୍ରାସ ପାଇନାହିଁ।
ଏହି ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁନା କ୍ରେତା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ କେଉଁ ଦେଶକୁ ସୁନା ରପ୍ତାନି କରେ (ଏବଂ କେଉଁ ଆକାରରେ), ଏବଂ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କାହାକୁ ସୁନା ବିକ୍ରି କରିପାରେ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ।
ଭାରତର ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ଆମଦାନୀ ନିର୍ଭରଶୀଳତା:
ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଯେ ଭାରତ ଏହାର ସୁନା ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରାୟ ୮୫ ରୁ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନି କରେ। ଭାରତୀୟ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ସୁନାର ଅପାର ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଦେଶକୁ ନିରନ୍ତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କ୍ରେତା ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ କଞ୍ଚା ସୁନା ବିକ୍ରି କରିବାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଘରୋଇ ବଜାରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ। RBI ଖୋଲା ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ କରିବାର ରଣନୀତି ଅନୁସରଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରୁ ସୁନା କ୍ରୟ କରି ନିରନ୍ତର ସୁନା କ୍ରୟ କରେ।
କଞ୍ଚା ସୁନା ବଦଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଳଙ୍କାର ରପ୍ତାନି:
ଯଦିଓ ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା RBI ସେମାନଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତରୁ କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ସୁନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରପ୍ତାନି ହୁଏ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଭାରତ କେବେବି କଞ୍ଚା ସୁନା (ସୁନା) ରପ୍ତାନି କରେ ନାହିଁ; ବରଂ, ଭାରତର କୁଶଳୀ କାରିଗରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚମତ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବଜାରକୁ ପଠାଯାଏ। ଭାରତର ମଣି ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଶିଳ୍ପ ଏହାର ଜଟିଳ କାରିଗରୀ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ।
ଭାରତୀୟ ଅଳଙ୍କାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱ କ୍ରେତା କିଏ:
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଭାରତୀୟ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ କ୍ରେତାଙ୍କ ଏକ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଅଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ହେଉଛି ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE), ଯାହା ଭାରତୀୟ ଅଳଙ୍କାରର ସର୍ବବୃହତ କ୍ରେତା ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି।
ଏହା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର (USA), ଯେଉଁଠାରେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାରତୀୟ ଡିଜାଇନର ବ୍ୟାପକ ଚାହିଦା ଅଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ବ୍ୟତୀତ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ହଂକଂ, ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ (ୟୁକେ) ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ଭଳି ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସୁନା ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରମୁଖ କ୍ରେତା।
ଯଦି RBI ସୁନା ବିକ୍ରି କରେ, ତେବେ କିଏ କିଣେ:
ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ: ଯଦି ଏକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ RBI ପ୍ରକୃତରେ ତାର ସୁନା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ କିମ୍ବା ବନ୍ଧକ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ ତେବେ କ୍ରେତା କିଏ ହେବ?
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଜନତା କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସୁନା ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ବଡ଼ ଧରଣର କାରବାର ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (ଯେପରିକି IMF), ପ୍ରମୁଖ ବୁଲାନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ବଜାର ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥାଗତ କ୍ରେତାଙ୍କ ସହିତ କରାଯାଇଥାଏ।