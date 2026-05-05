ଆଜି ମେଷ ରାଶିକୁ ମିଳିବ ସମ୍ମାନ ଏବଂ କର୍କଟ ରାଶିର ଚମକିବ ଭାଗ୍ୟ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଫଳ
ମଙ୍ଗଳବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ? ଜାଣନ୍ତୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।
Horoscope Today : ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଗଣନା ଅନୁସାରେ ୫ ମେ ୨୦୨୬, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ରହିବ। ସାରା ଦିନ ପ୍ରଥମ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି ପ୍ରଭାବୀ ରହିବ। ନକ୍ଷତ୍ର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆଜି ଦିପହର ୧୨:୫୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ରହିବ, ଏହା ପରେ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଆଜି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଶିବ, ବୁଧାଦିତ୍ୟ, ମାଲବ୍ୟ, ୱାଶି ଏବଂ ସୁନଫା ଯୋଗର ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ମିଳିବ। ବିଶେଷ କରି ବୃଷ, ସିଂହ, ବିଛା ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମାଲବ୍ୟ ଯୋଗର ଲାଭ ମିଳିବ; ସେହିପରି ମେଷ ରାଶିର ଜାତକମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଦିପହର ୧୨:୫୫ ପରେ ଧନୁ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଦିପହର ୧୨:୧୫ ରୁ ୦୨:୦୦ (ଲାଭ-ଅମୃତ ଚୌଘଡ଼ିଆ) ସମୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ତେବେ, ଦିପହର ୦୩:୦୦ ରୁ ୦୪:୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁକାଳ ରହିବ, ତେଣୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନୂତନ ଏବଂ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ୍ୟଫଳ।
ମେଷ ରାଶି
ଆଜିର ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟାପାରରେ ଚଢ଼ାଉତରା ଅବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସନ୍ତୁଳିତ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କେବଳ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ନାଲି | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୯
ବୃଷ ରାଶି
ଆଜିର ଦିନଟି ବ୍ୟର୍ଥ ଦୌଡ଼ାଧପଡ଼ା ଏବଂ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅବନତି ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟାପାରିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାବେଳେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟାପାରରେ କୌଣସି ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଅର୍ଥ ମାମଲାରେ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଦୁଃଖଦ ଖବର ମିଳିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଧଳା | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୨
ମିଥୁନ ରାଶି
ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ପୁରୁଣା ଋଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ଫଳରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବେଶ୍ ମଜବୁତ ହେବ। ଋଣମୁକ୍ତ ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଛି। ପରିବାରରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଗ ବନିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇପାରେ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ସବୁଜ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୫
କର୍କଟ ରାଶି
ଆଜିର ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଭାଗିତାରୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିବାର ଆଶା ରହିଛି। ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହା କ୍ୟାରିୟରକୁ ନୂଆ ଦିଶା ଦେବ। ସହଭାଗିତା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଧନ ଲାଭର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି। ପରିବାରକୁ ନୂଆ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇପାରେ, ଖୁସି ବଢ଼ିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ରହିବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: କ୍ଷୀର ପରି ଧଳା | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୭
ସିଂହ ରାଶି
ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବ୍ୟର୍ଥ ବିବାଦଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆସିପାରେ। ବ୍ୟାପାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ପରିବାରରେ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ସୁବର୍ଣ୍ଣ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୧
କନ୍ୟା ରାଶି
ଆଜି କୌଣସି ନିକଟତର ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବେ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ନିଜ ସହଭାଗୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଖିବୁଜି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସହଭାଗୀଙ୍କଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ବଡ଼ ବିବାଦ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅବନତି ଆସିପାରେ, ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଗାଢ଼ ସବୁଜ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୬
ତୁଳା ରାଶି
ଆଜିର ଦିନଟି ଖୁସିରେ ଭରି ରହିବ। କୌଣସି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହେବା ଫଳରେ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ପରିବାର ସହ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟାପାରରେ ଲାଭର ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ପରିବାର ସହ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଧୁର ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ହାଲୁକା ନୀଳ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୮
ବିଛା ରାଶି
ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତାର ଉପହାର ନେଇ ଆସିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ନୂଆ ଚାକିରିର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ନୂଆ ଗାଡ଼ି ବା ଘର କିଣିବାର ଯୋଗ ବନୁଛି। ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ନିଜର ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ମେରୁନ୍ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୩
ଧନୁ ରାଶି
ଆଜିର ଦିନଟି କିଛିଟା ପ୍ରତିକୂଳ ରହିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମନ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପାରରେ କୌଣସି ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟାପାରରେ କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିଜେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ କଳହ ଯୋଗୁଁ ଚାପ ବଢ଼ିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ହଳଦିଆ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୪
ମକର ରାଶି
ଆଜିର ଦିନଟି ବେଶ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଅପ୍ରିୟ ଖବର ପାଇ ମନ ଦୁଃଖୀ ହୋଇପାରେ। ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଡ଼ିର ଭଲଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟାପାରରେ ହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ବିଶେଷ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ନିବେଶ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାରି ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବା ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିପାରେ, ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: କଳା | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୧୦
କୁମ୍ଭ ରାଶି
ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶାନଦାର ରହିବ। ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ଆପଣ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟାପାରରେ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ। ବନ୍ଧୁ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ସଠିକ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଛି, ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ସାଥ ମିଳିବ। ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଫିଟ୍ ଅନୁଭବ କରିବେ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ନୀଳ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୧୧
ମୀନ ରାଶି
ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। କୌଣସି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପିତାମାତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ବା କାର୍ଯ୍ୟର ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ। ନୂଆ ଘର ବା ଗାଡ଼ି କିଣିବାର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି। ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ନେହ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ ଏବଂ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: କେସରୀ | ଶୁଭ ଅଙ୍କ: ୧୨