ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଖସିଲା ସୁନା ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ ଅଛି ୧୦ ଗ୍ରାମ ଗୋଲ୍ଡ ଦାମ୍
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦଶହରା ଅବସରରେ ଆଜି ସୁନା ଦରରେ ପ୍ରବଳ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଏହା ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଛି, ଯାହା କ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ଗତ ମାସ ଧରି ଭାରତରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ରେକର୍ଡ ସ୍ତର ନିକଟରେ ରହିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ପର୍ବ ଋତୁରେ ସୁନା କିଣିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ନବରାତ୍ରି ପରେ, ଧନତେରସ ଏବଂ ଦୀପାବଳିରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି?
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସ୍ପଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ $3,900 ର ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ କାରବାର କରିବା ପରେ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ସୂଚକାଙ୍କ 97.72 ରେ ସ୍ଥିର ରହିଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧିକୁ ସୀମିତ କରିଛି।
ଗୁରୁବାର, ଅକ୍ଟୋବର 2 ରେ, ଭାରତରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 550 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 1,18,690 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ₹500 ହ୍ରାସ ପାଇ ₹1,08,800 ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ₹୩୮୦ ହ୍ରାସ ପାଇ ₹୮୯,୦୨୦ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ ମୂଲ୍ୟ ଏତେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି
୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ₹୫,୫୦୦ ହ୍ରାସ ପାଇ ₹୧୧,୮୬,୯୦୦ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏବଂ ପ୍ରତି ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ₹୫,୦୦୦ ହ୍ରାସ ପାଇ ₹୧୦,୮୮,୦୦୦ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ସୁନା ବିପରୀତରେ, ଭାରତରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ₹୨,୦୦୦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ₹୧,୫୩,୦୦୦ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏବଂ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ₹୧୫,୩୦୦ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। MCX ରେ ଡିସେମ୍ବର ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ସୁନା ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ୦.୦୩% ହ୍ରାସ ପାଇ ₹୧,୧୭,୫୫୮ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମରେ କାରବାର କରୁଛି।
ଡିସେମ୍ବର ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ରୂପା ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ମଧ୍ୟ ୦.୧୧% ହ୍ରାସ ପାଇ ₹୧,୪୪,୫୬୬ ରେ କାରବାର କରୁଛି। ରଏଟର୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, “ବୁଧବାର ଦିନ ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ $3,895.09 ଛୁଇଁବା ପରେ, ସ୍ପଟ୍ ସୁନା ଆଉନ୍ସ ପ୍ରତି $3,862.07 ରେ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଡିସେମ୍ବର ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ଆମେରିକୀୟ ସୁନା ଫ୍ୟୁଚର୍ସ 0.3% ହ୍ରାସ ପାଇ $3,887.50 ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସ୍ପଟ୍ ରୂପା ଆଉନ୍ସ ପ୍ରତି $47.17 ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।”