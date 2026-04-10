Gold Price: ବିବାହ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା, 22K ଦାମ ଏତେ ଶସ୍ତା; ମଉକା ନ ଛାଡି ଏବେ ତୁରନ୍ତ କିଣିଦିଅନ୍ତୁ!

Gold Price: ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଗକୁ ବିବାହ ଋତୁ। ତେବେ ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସହରରେ ସୁନା ଦର କେତେ ରହିଛି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଉତ୍ସୁକ ରହିଥାନ୍ତି।
ଶୁକ୍ରବାର, ଏପ୍ରିଲ ୧୦ ତାରିଖରେ ଘରୋଇ ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ବଜାରରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ (MCX) ରେ ଜୁନ୍ ୫, ୨୦୨୬ ର ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଥିବା ସୁନା ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ପ୍ରାୟ ₹୬୫୦ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା।

MCX ରେ ସୁନା ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧,୫୨,୬୮୫ ଟଙ୍କାରେ ଖୋଲିଥିଲା। ଶେଷ ବ୍ୟବସାୟ ଦିନ, MCX ରେ ସୁନା ୧,୫୩,୪୩୪ ଟଙ୍କାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା।

ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୯:୫୫ ସମୟରେ, ସୁନା ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ୦.୪୨ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ ₹୧,୫୨,୭୮୩ ରେ କାରବାର କରୁଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାରବାରରେ ସୁନା ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ₹୧,୫୨,୯୮୫ ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଲ୍ୟ।

ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ କୋଲକାତାରେ ଆଜି ୧୦ ଗ୍ରାମ ରୂପା ₹୨,୬୦୦ ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ରୂପା କିଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ୨୬,୦୦୦ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଚେନ୍ନାଇରେ ୧୦ ଗ୍ରାମ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ₹୨,୬୫୦ ।

ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ (ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସାରେ)

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ (ପ୍ରତି ୧୦ଗ୍ରାମ )

୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍: ୧,୫୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍: ୧,୪୦,୨୫୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍: ୧,୧୪,୭୫୦ ଟଙ୍କା

ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ (ପ୍ରତି ୧୦ଗ୍ରାମ )

୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୫୧,୬୨୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୩୮,୯୯୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୧୩,୭୫୦ ଟଙ୍କା

ମୁମ୍ବାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ (ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ)

୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୫୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୪୦,୨୫୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୧୪,୭୫୦ ଟଙ୍କା

ଚେନ୍ନାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ (ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ)

୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୫୨,୭୨୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୩୯,୯୯୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୧୬,୪୯୦ ଟଙ୍କା

କୋଲକାତାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ (ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ)

୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୫୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୪୦,୨୫୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୧୪,୭୫୦ ଟଙ୍କା

ଅହମଦାବାଦରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ (ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ)

୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୫୩,୦୫୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୪୦,୩୦୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୧୪,୮୦୦ ଟଙ୍କା

ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ (ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ)

୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୫୩,୧୫୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୪୦,୪୦୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୧୪,୯୦୦ ଟଙ୍କା

ପାଟନାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ (ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ)

୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୫୩,୦୫୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୪୦,୩୦୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୧୪,୮୦୦ ଟଙ୍କା

ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ (ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ)

୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୫୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୪୦,୨୫୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୧୪,୭୫୦ ଟଙ୍କା

