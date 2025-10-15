Horoscope: ବୁଧ ଏବଂ ପୁଷ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ରର ସଂଯୋଗରେ ବିରଳ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି, କେଉଁ ରାଶିର ଚମକିବ ଭାଗ୍ୟ? ପଢନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ
ଆଜି ବୁଧ ଏବଂ ପୁଷ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ରର ସଂଯୋଗରେ ବିରଳ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି । ଫଳରେ ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଗଣପତି ବାପାଙ୍କ କୃପା ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ନବମୀ ତିଥି, ବୁଧବାର। ନବମୀ ତିଥି ସକାଳ ୧୦:୩୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ତା’ପରେ ଦଶମୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜି ରାତି ୨:୫୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷଷ୍ଠୀ ଯୋଗ ରହିବ। ପୁଷ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ବୁଧ ଏବଂ ପୁଷ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ରର ସଂଯୋଗରେ ବିରଳ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି । ଏହା ସହିତ ଆଜି, ଗଣେଶ କର୍କଟ ଏବଂ ସିଂହ ସମେତ ପାଞ୍ଚଟି ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିନଟିକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବ।
ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଦିନଟି କ’ଣ ରହିବ। ଆଜି ଅନେକ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଦିନ ହେବ। ମେଷ, କର୍କଟ ଏବଂ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ନୂତନ କ୍ୟାରିଅର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ତୁଳା ଏବଂ ମକର ରାଶି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁଦୃଢ଼ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
ମେଷ
ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଅର୍ଥ ସାଙ୍ଗକୁ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନ, ନିର୍ମାଣ, ଜମିଜମା, ଯାତ୍ରା ପ୍ରଭୃତିରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। କୌଣସି ସ୍ପର୍ଶକାତର କଥାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ମନସ୍ତାପ କରିବେ।
ବୃଷ
କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ସାମୟିକ ସହଯୋଗକୁ ନିଜର ସ୍ବାର୍ଥ ସାଧନ ଦିଗରେ ଲଗାଇବେ। ଭୁଲ୍ ବୁଝାମଣା କାରଣରୁ ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହି ନ ପାରେ। ଆଜିର ଯାତ୍ରା ପ୍ରଶାସନ, ଆଇନ, କଳା, ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଭଲ ।
ମିଥୁନ
କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ୍ଧୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସଭାସମିତି, ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଓ ଭ୍ରମଣ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ଜମିଜମା ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ କଥା ନେଇ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବିପନ୍ନ ହେବ। ପରିବାରର ଋଣଭାର କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ।
କର୍କଟ
ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା କାମ ହାସଲରୁ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ଆଲୋଚନା ପରିସରରେ ବିପକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ, ସୁଖ ସମ୍ମାନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଚରଣ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରଶାସନ ଓ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ।
ସି˚ହ
ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଜି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧିକ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରିବାରରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ତଥାପି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
କନ୍ୟା
କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦାନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଲାଭ ପାଇବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ରାତିରେ କ୍ଷୀର, ଦହି ଏବଂ ମିଠା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଦହି ଖାଇବା ଭଲ। ତୃତୀୟ ଘରେ ରାଶି ପତି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବାରୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ।
ତୁଳା
ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରୟାସ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ହଠାତ୍ କୌଣସି ସରକାରୀ ବାଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଘେରିଯାଇପାରେ। ତେଣୁ, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ୟମକୁ ଏଡାଇବା ଭଲ। ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ରକ୍ତହୀନତା ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ବିଛା
ବିଛା ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କର ପଦ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବଂ ସ୍ନେହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ଆରାମ ଏବଂ ବିଳାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଧନୁ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବେ ଏବଂ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ବିକଶିତ କରିବେ। ଅଟକି ରହିଥିବା ପାଣ୍ଠିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଆଜି ସମ୍ଭବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ କଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସେବକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
ମକର
ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଅଧିକ ରହିବ। କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି କୌଣସି ପଦୋନ୍ନତି ଅଟକି ଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଆଜି ଏହା ସଫଳ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ରାତିରେ ଶୁଭ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡି ଚଲାଇବାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଆଜି ଏକ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଦିନ ହେବ।
କୁମ୍ଭ
କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଶୀଳତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନୂଆ ପ୍ରୟାସରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭ ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ଚାକିରି, ବିବାହ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁଭ ଘଟଣା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ। ଆଜି ସଂଯମ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ସହିତ ବିତାଇବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ।
ମୀନ
ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଜି ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ପାଚନ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଋଣ ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସହଜରେ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବା ସମ୍ଭବ। ନୂଆ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ସାହସ ଏବଂ ସାହସ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ଏବଂ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।