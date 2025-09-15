ଆଜିଠୁ ନୂତନ ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭ; ଏହି ୫ଟି ରାଶିର ଜୀବନରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ରହିବ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପା
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜି ହେଉଛି ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖ। ଆଜି ଆଶ୍ୱିନ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ନବମୀ ତିଥି, ସୋମବାର। ନବମୀ ତିଥି ଆଜି ରାତି ୧:୩୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆଜି ନବମୀ ତିଥିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରାଯିବ। ବ୍ୟତିପାତ ଯୋଗ ଆଜି ରାତି ୨:୩୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହାସହ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚଳନ ହେତୁ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି 5 ରାଶି ଅର୍ଥାତ ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ସିଂହ, ତୁଳା, ବିଛାରାଶିଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ସହ ସମସ୍ତ ରାଶିଙ୍କର ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ ଏବଂ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଭଲ କରି ପାରିବେ, ଏବଂ କେଉଁ ମାନେ ରହିବେ ସତର୍କ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
ମେଷ ରାଶି
ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ କୌଣସି କସରତ ଛାଡିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଦୃତ ଗତିରେ ଯାନବାହାନ ଚଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏକ ଭଲ ନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଭୁଲରୁ ଶିକ୍ଷା ନେବାକୁ ପଡିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କାରବାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ବୃଷ ରାଶି
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା କାହାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଦା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କରିବାର ଯୋଜନା କରିବେ।
ମିଥୁନ ରାଶି
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତାର ଦିନ ହେବ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରିବାରରେ ଜଣେ ନୂତନ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇପାରେ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଏକ ନୂତନ ଯାନ କିଣି ପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ।
କର୍କଟ ରାଶି
କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସପ୍ତାହରେ କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକଦାର ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣ ଉଭୟ ପରସ୍ପରର ସାଥ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆପଣ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର କାମ ଭଲ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ମାମଲାକୁ ଏକାଠି ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଋଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ସରକାରୀ ମାମଲାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିବାକୁ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଟିକେ ନିରାଶ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୟା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।
ସିଂହ ରାଶି
ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ। ଆପଣ କାମରେ ଭଲ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି କାମ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ, ଆପଣ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣ ଭଲ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଜନା ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିର କୌଣସି ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ।
କନ୍ୟା ରାଶି
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରିବାର ଦିନ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ତେବେ ଏହା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାନବାହାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ତେଣୁ କାହାଠାରୁ ଯାନ ମାଗି ଗାଡି ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତା ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ।
ତୁଳା ରାଶି
ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। କାମ କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ସତର୍କ ରହିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କାହାର ମାମଲାରେ ଅଯଥା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପୁରସ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ମିଳିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବ।
ବିଛା ରାଶି
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ଖବର ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କ୍ୟାରିୟରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସାବଧାନତା ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡା ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନାଇବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସତର୍କତାର ସହିତ ଯାନବାହାନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କାମର ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବଡ଼ ଅର୍ଡର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ।
ଧନୁ ରାଶି
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଗୌରବରେ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ସରକାରୀ କାମ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହେତୁ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାମ ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର କ୍ୟାରିଅର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି।
ମକର ରାଶି
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ହେଉଥିବା ବିତର୍କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକମାନେ କିଛି ଭଲ ଖବର ଶୁଣିପାରନ୍ତି, ଅବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ଦ୍ୱାରରେ ଏକ ନୂତନ ଅତିଥି ଆସିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଅବିବାହିତ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଛାତ୍ରମାନେ ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ମାନସିକ ବୋଝରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିଛି ନୂତନ କାମ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ମହିଳା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଭୁଲକୁ ସୁଧାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ନ ଦୋବରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ତେବେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ହେବ। ବୁଲିବା ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ସୂଚନା ପାଇବେ। ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଯାନ କିଣି ପାରନ୍ତି।
ମୀନ ରାଶି
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମରେ ଚାପ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପେଟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ, ତେଣୁ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।