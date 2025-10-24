Horoscope: ବୁଧ-ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ମହାସଂଯୋଗ; ବଦଳିବ 4 ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ଧନ-ଧାନ୍ୟରେ ପୂରିବ ଘର, ମିଳିବ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ
ବୁଧ-ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ମହାସଂଯୋଗରେ ବଦଳିବ ଏହି 4 ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ତୃତୀୟ ଦିନ। ତୃତୀୟା ତିଥି ଆଜି ରାତି ୧:୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଗ ଆଜି ସକାଳ ୫:୫୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ୭:୫୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହା ସହିତ, ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୧୨:୩୬ ରେ ବୁଧ ବିଛା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ।
ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଆଜି ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଦିନ ହେବ। ବୃଷ ରାଶି ମିଶ୍ରିତ ଭାବନା ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ସିଂହ ରାଶି ଶକ୍ତି, ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଏହା ସହ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ସମସ୍ତ ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ୧୨ ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ।
ମେଷ ରାଶି- ଆଜି ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବାଣ୍ଟିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଘରୁ ଦୂରରେ ପାଠପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିପାରିବେ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଆପଣ ଦୂରସଂଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି, ଘରେ ଏକ ଖୁସିର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ।
ବୃଷ ରାଶି– ଆଜି ବୃଷ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ଶୁଭ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ତେବେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର ବୁଦ୍ଧି ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ସହଭାଗୀ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଦିନଟି ଏକ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସୁଖଦ ହେବ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଏକ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ନେଇ ପାରିବେ।
ମିଥୁନ ରାଶି– ଆଜି, ଶୁକ୍ରବାର, ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ହେବ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବ। ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉପହାର କିଣି ପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ଋଣ ପରିଶୋଧ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
କର୍କଟ ରାଶି– ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବ। ତଥାପି, ଚନ୍ଦ୍ର ଏକ ଦୁର୍ବଳ ରାଶିରେ ଥିବାରୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଯମ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ୍ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀର ରୁହନ୍ତୁ। କେବଳ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଶତ୍ରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ବିଫଳ ହେବେ। ଆଜି ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଜଣେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।
ସିଂହ ରାଶି– ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଦାନଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସ ସଫଳତା ଆଣିବ। ଆଜି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଳସ୍ୟକୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁମାନେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଆଜି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ।
କନ୍ୟା ରାଶି– କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଆପଣ ଆଜି ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଚାପକୁ କମ କରିବ। ଆପଣ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରିବାରର ବୃଦ୍ଧ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ବିତାଇବେ।
ତୁଳା ରାଶି- ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟିକ ରଣନୀତିକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ଏପରି ଘଟିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କଥା ପ୍ରମାଣିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଘାତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ତେଣୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଗାଡ଼ି ଚଲନ୍ତୁ।
ବିଛା ରାଶି– ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଧ ଗ୍ରହ ସହିତ ଦିନରାତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ସଂକ୍ରମଣ କରିବେ। ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଦେଇ ସଂକ୍ରମଣ କରିବେ, ତେଣୁ ଆଜି ଲାଭ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚର ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମଜା କରି ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତରମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ଧନୁ ରାଶି– ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ, ନକ୍ଷତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ସଂସ୍ଥାରୁ ଋଣ ନେବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଏଡାନ୍ତୁ କାରଣ ଏହା ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ପରିଶୋଧ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦେଖାଯିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମାମୁଁଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇପାରେ।
ମକର ରାଶି- ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ସୁଗମ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରିବ। ତେଣୁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଜି ଏକ ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଖୁସି ରଖିବ। ଆପଣ ଆଜି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ରଣନୀତି ବିକଶିତ କରିବେ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଯଦି ବିବାହ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ତେବେ ଏହା ଆଜି ସଫଳ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି– ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର ଦିନ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭୟଭୀତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇବେ। ବ୍ୟବହାରିକ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆଜି ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧୁର କରିବାର ଦିନ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କିଛି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଆଣିବ।
ମୀନ ରାଶି– ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାତୃ ପରିବାରରୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାମରେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଏକ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି ଆଜି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୌଣସି ଯୁକ୍ତିରେ ସାମିଲ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ।