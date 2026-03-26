Horoscope: ମହାଷ୍ଟମୀରେ ମିଥୁନ-ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ଚମକିବ ଭାଗ୍ୟ, ଏହି ଦୁଇ ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ଆସିବ ବିପଦ, ହଠାତ ବଦଳିଯିବ ଭାଗ୍ୟ!
ଗୁରୁବାରେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା । ଅଚାନକ ହେବେ ଧନୀ ।
Horoscope: ଆଜି ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି (ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିନ), ଗୁରୁବାର । ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ସକାଳ ୧୧:୪୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିବ। ଆଜି ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିର ଅଷ୍ଟମ ଦିନ, ଯାହାକୁ ‘ମହାଷ୍ଟମୀ’ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଶୋଭନ ଯୋଗ ଆଜି ରାତି ୧୨:୩୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହା ସହିତ, ଆର୍ଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୪:୧୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ରହିବ। ନବରାତ୍ରିର ଏହି ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ଦେବୀ ମହାଗୌରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆଜି ଘଟୁଥିବା ଏହି ବିଶେଷ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସଂଯୋଜନ ଯୋଗୁଁ, କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଏବଂ ସଫଳତାର ଅନୁକୂଳ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ୧୨ ଟି ରାଶିର ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।
ମେଷ
ମେଷ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଗଣ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତୁରନ୍ତ ମିଳିଯିବ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ପିକନିକ୍ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ବିତାଇବେ। ଅଫିସରେ, ଆପଣ ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ; ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଗୋଲାପୀ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 2
ବୃଷ
ବୃଷ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଗଣ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଭରିଯିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ସମାରୋହ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଦେବୀ ମହାଗୌରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ; ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ କ୍ଷମତାକୁ ମଜବୁତ କରିବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ସବୁଜ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 5
ମିଥୁନ
ମିଥୁନ ଜାତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦିନ ରହିବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି, ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ, ଘରେ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ଆଜି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଭୋଗ (ପବିତ୍ର ନୈବେଦ୍ୟ) ଭାବରେ ଖୀର (ମିଠା ଭାତ ପୁଡ଼ିଂ) ଏବଂ ପୁରୀ (ଭଜା ରୁଟି) ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ; ଏହା ଆଗକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ନୀଳ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 1
କର୍କଟ
କର୍କଟ ଜାତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆଜି – ମହା ଅଷ୍ଟମୀର ଶୁଭ ଅବସରରେ – ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଏହା ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦିନ। ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଘରର କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଡାକ୍ତରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବିଶେଷ ଅନୁକୂଳ। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଖବର ମିଳିବ। ଆଜି ପିଲାମାନେ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏକ ଛୋଟ ଅତିଥି (ନବଜାତ) ଆସିବାର ସୂଚନା ଅଛି। ଦେବୀ ମହାଗୌରୀଙ୍କୁ ଫୁଲର ମାଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ; ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସ୍ଥିର ଏବଂ ସ୍ଥିର ଗତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – ହଳଦିଆ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – 5
ସିଂହ (ସିଂହ ରାଶି)
ସିଂହ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଜି ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦିନ । ରାଜନୀତି ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦିନ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ବୃତ୍ତିଗତମାନେ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ଅନ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଖଦ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଅଭାବୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ; ଦିବ୍ୟ ମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – ଲାଲ
ଶୁଭ ଅଙ୍କ – 4
କନ୍ୟା (କନ୍ୟା ରାଶି)
କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଜି ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହେବ। ଏକାଗ୍ର ମନରେ କରାଯାଇଥିବା କାମ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଅବହେଳା କରିବା ପରିହାର କରିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଉତ୍ତମ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ପୂରଣ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ। ଦେବୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅନ୍ନ ଦାନ କରନ୍ତୁ; ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିରନ୍ତର ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ- ନୀଳ
ଶୁଭ ଅଙ୍କ – 2
ତୁଳା (ତୁଳା ରାଶି)
ତୁଳା ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଜି ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ହେବ। ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଯାହା କେବଳ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଜଡିତ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ଦୂରଦୂରାନ୍ତକୁ ବ୍ୟାପିବ, ଯେପରି ଅତରର ସୁଗନ୍ଧ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ; ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇବେ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – କମଳା ବା ଅରେଞ୍ଜ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – 7
ବିଛା (ବୃଶ୍ଚିକ ରାଶି)
ବିଛା ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଜି ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଦିନ ହେବ। ଦେବୀ ମହାଗୌରୀଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଏକ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ପାଇପାରନ୍ତି – ହୁଏତ ଏକ ବହୁଦିନ ଧରି ହଜିଯାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି – ଯାହାକୁ ପାଇ ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହେବେ । ଆଜି, ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ ଗପସପ କରିବାରେ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆଜି ଦେବୀ ମହାଗୌରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳିବେ; ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ବାଇଗଣୀ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 3
ଧନୁ
ଧନୁ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଗଣ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଘର କିଣିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଘରୋଇ କାମରେ ଲାଗି ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରିବାକୁ କହିପାରନ୍ତି। ଡିପ୍ଲୋମା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡିତ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜଣେ ଭଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ; ଆପଣ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମାଧାନ ପାଇବେ। ଆଜି ଧୂପ ଏବଂ ଦୀପ ସହିତ ଦେବୀ ମହାଗୌରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ; ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଭଲ ହୋଇଯିବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: କଳା
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 8
ମକର
ମକର ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଗଣ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବାର ଆଶା କରିପାରିବେ। ଆଜି, ଆପଣ କିଣାକାଟା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ଏକ ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧନକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରୟାସରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିରନ୍ତର ମଙ୍ଗଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧକୁଞ୍ଜିକା ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ସବୁଜ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 6
କୁମ୍ଭ
କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଗଣ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯାଇ ସିନେମା ଦେଖିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦେବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆଜି, ଆପଣ ଏକ ନୂତନ କୌଶଳ ଶିଖିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି – ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଆଜି ଏକ ନୂତନ ଯାନ କିଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ମାଆମାନେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମିଠା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏକ ଯୁବତୀ (କନ୍ୟା)ଙ୍କୁ ଉପହାର ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ନ୍ତୁ; ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜୀବନରେ କେବେବି ସ୍ଥିରତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ବାଦାମୀ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 9
ମୀନ
ମୀନ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଗଣ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ଟୁର ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି, ଆପଣ ଜଣେ ନିକଟତମ ସହଯୋଗୀଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ପାଇବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ। ଆଜି ଦେବୀ ମହାଗୌରୀଙ୍କୁ ଭୋଗ (ପବିତ୍ର ନୈବେଦ୍ୟ) ଭାବରେ ମିଠା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ; ଏହା ଦ୍ବାରା ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ କଟିବ ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ମାଜେଣ୍ଟା
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 4