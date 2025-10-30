Horoscope: ଆଜି ପବିତ୍ର ଗୋଷ୍ଠାଷ୍ଟମୀରେ ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପା; ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ହେବ ମଜଭୁତ, ମିଳିବ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟଜ୍
ଆଜି ପବିତ୍ର ଗୋଷ୍ଠାଷ୍ଟମୀରେ ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପା ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜି କାର୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଅଷ୍ଟମ ଦିନ, ଯାହା ଗୁରୁବାର ପଡ଼ିଥାଏ। ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ସକାଳ ୧୦:୦୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହା ପରେ ନବମ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୩୪ ରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ୬:୦୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଯିଜୟ ଯୋଗ ବିରାଜମାନ କରିବ। ଶ୍ରାବଣ ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୩୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରାଜମାନ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆଜି ଦୁର୍ଗା ଅଷ୍ଟମୀ ସହ ଗୋଷ୍ଠାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରାଯିବ।
ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ମାତା ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପା । ମିଳିପାରେ କିଛି ଭଲ ଖବର । ଜାଣନ୍ତୁ ୧୨ଟି ରାଶିର ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ।
ମେଷ: ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ
ଆଜି କୌଣସି କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ତରବରିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଏହା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ କମ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇଁ କିଛି ନୂତନ ଧାରଣା ଆଣିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ସଠିକ୍ ପ୍ରୟାସ ଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ; ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାମ ସହିତ ଜଡିତ କିଛି ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ମାଜେଣ୍ଟା
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 6
ବୃଷ: ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନିବେଶରୁ ଲାଭ ପାଇବେ
ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଉପହାର ଆଣିବ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ନିବେଶରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆଜି ଏକ ବିଶେଷ ବନ୍ଧୁକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ଦୀର୍ଘଦିନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ସଠିକ୍ ଯୋଜନା ସହିତ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ହସଖୁସିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ସବୁଜ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 2
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିବ
ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଜଣେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପିଲାମାନେ ଖେଳିବାରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଲେଖା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଛି ଭଲ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଭଲ ରହିବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ବାଇଗଣୀ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 7
କର୍କଟ: ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଶିଖାଇ ପାରିବେ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ସାଧାରଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚୟରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉପଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିବେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଛାତ୍ରମାନେ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଜି ଅଯଥା କାମରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ମାଟିଆ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 6
ସିଂହ: ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଆଣିପାରେ
ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଆଣିପାରେ। ଆଜି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ କରିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଆଜି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଦିନ ହେବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ବାଇଗଣୀ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 8
କନ୍ୟା: ଛାତ୍ରମାନେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ସଫଳତା ପାଇବେ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାମ ବିଷୟରେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଶୁଣନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଛାତ୍ରମାନେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ନବ ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବାର କାରଣ ଦେବେ। ଆଜି ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଡିସ କରି ଖୁଆଇବେ । ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏକ ଖୁସିର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଧଳା
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 4
ତୁଳା: ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବେ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆଜି, ଆପଣ ସମାଜରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଖୋଲିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ବିଚାର କରିବେ। ମାର୍କେଟିଂରେ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଗ୍ରାହକ ପାଇବେ। ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିବେ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ନୀଳ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 3
ବିଛା: ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିବେ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ହେବ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ସହିତ ଜଡିତ ଭଲ ଖବର ପାଇବେ, ଯାହା ଘରେ ପରିବେଶକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ପାର୍କ ଯିବାକୁ ଜିଦ୍ କରିବେ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡିତ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଜି ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ହସ ଘରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ବଜାୟ ରଖିବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: କମଳା
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 5
ଧନୁ: ସମସ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ। ସମସ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ରହିବେ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ତାହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କମ୍ପାନୀରୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ଘରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭୌତିକ ସୁଖସମୃଦ୍ଧି ରହିବ। ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିୟୋଜିତ ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଲାଲ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 2
ମକର: ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏହି ରାଶିର ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଅର୍ଡର ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା ବାଣ୍ଟିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ପାଇଁ ଖୁସି ଆଣିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପାରିବାରିକ କାମ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଗୋଲାପୀ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 6
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ
ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଲମ୍ବା ଫୋନ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବେ। ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏକ ବିଷୟ ବୁଝିବାରେ ସହପାଠୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥିର ରହିବ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଖେଳଣା ଦାବି କରିବେ। ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନେ ଆଜି କିଛି ସୃଜନଶୀଳ କରିପାରିବେ। ଘରୋଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ସିଲଭର
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 9
ମୀନ: ଛାତ୍ରମାନେ ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ହେବ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆଜି ଘରେ ଟିକେ ବ୍ୟବହାରିକ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏହି ରାଶିର ଓକିଲମାନେ ଏକ ନୂତନ ମାମଲା ପାଇବେ। ରସାୟନବିଦ ଦୋକାନ ମାଲିକମାନେ ଆଜି ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଭାଇଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ; କୌଣସି ବିବାଦରେ ଫସିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ମେରୁନ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 4