ଏହି ରାଶିଙ୍କର ଚମକିବ ଭାଗ୍ୟ, ରହିଛି ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭ ଯୋଗ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଗୁଡ ନ୍ୟୁଜ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ

By Jyotirmayee Das

Horoscope: ଆଜି ଚୈତ୍ର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ତୃତୀୟା ତିଥି ଓ ଶୁକ୍ରବାର । ତୃତୀୟା ତିଥି ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ୫୪ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ତାପରେ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜିଠୁ କାଲି ସକାଳ ୬ଟା ୫୨ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗ ରହିବ। ସକାଳ ୯ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ରହିବ, ତାପରେ ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆଜି ସଂକଷ୍ଟୀ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ମେଷରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ୧୨ଟି ରାଶି ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ କେମିତି ରହିବ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା।

ମେଷ ରାଶି: ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ପରିବାରର ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଓ ମନ ଖୁସି ରହିବ।

ବୃଷ ରାଶି: ଆଜି ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଆୟର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ।

ମିଥୁନ ରାଶି: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ପୁରୁଣା ଅଟକିଥିବା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ମିଳନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

କର୍କଟ ରାଶି: ଆଜି କାମରେ କିଛି ଚାପ ରହିପାରେ। ଧୈର୍ୟ ଓ ସଚେତନତା ସହିତ କାମ କଲେ ସଫଳତା ମିଳିବ।

ସିଂହ ରାଶି: ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ।

କନ୍ୟା ରାଶି: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଅଲ୍ପ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କାମରେ ଅତିରିକ୍ତ ତ୍ୱରାହୁଡ଼ କରିବେ ନାହିଁ। ପରିବାରର ସହଯୋଗ ମିଳିବ।

ତୁଳା ରାଶି: ଆଜି ସମ୍ପର୍କରେ ମାଧୁର୍ୟ ବଢ଼ିବ। ସହଭାଗୀତାର କାମରେ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ।

ବିଛା ରାଶି: ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆଜି ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିପାରେ ଓ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ।

ଧନୁ ରାଶି: ସୃଜନଶୀଳ କାମ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଭଲ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି।

ମକର ରାଶି: ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବେ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରେ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

କୁମ୍ଭ ରାଶି: ଆଜି କୌଣସି ଭଲ ସମ୍ବାଦ ମିଳିପାରେ। ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

ମୀନ ରାଶି: ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ।

 

