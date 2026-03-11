Horoscope: ଆଜି ଶୀତଳାଷ୍ଟମୀରେ ସିଦ୍ଧିଯୋଗର ସଂଯୋଗ; ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବ ମା’ ଶୀତଳାଙ୍କ କୃପା, କ୍ୟାରିୟର-ବ୍ୟବସାୟରେ ମିଳିବ ସଫଳତା
ଆଜି ଶୀତଳାଷ୍ଟମୀରେ ସିଦ୍ଧିଯୋଗର ସଂଯୋଗ; ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବ ମା’ ଶୀତଳାଙ୍କ କୃପା
Horoscope: ଆଜି ଚୈତ୍ର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ (କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ) ଏବଂ ବୁଧବାର ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୋର ୪:୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆଜି ସକାଳ ୯:୧୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜ୍ର ଯୋଗ ରହିବ, ତା’ପରେ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ। ଆଜି ରାତି ୧୦ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଗ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଶୀତଳାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯାହା କିଛି ରାଶିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଣିପାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ସମସ୍ତ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
ମେଷ –
ଆଜି ଆପଣ ଉର୍ଜାଳୁ ରହିବେ। ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ଏକ ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହେବ। ଆପଣ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ନେଇଯିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ। ପାରିବାରିକ ମାମଲା ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ସମାଧାନ ହେବ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରିବା ସଫଳତା ଆଣିବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – ପିଚ୍
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – 9
ବୃଷ –
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାକିରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ରାଶିର କବିମାନେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର କବିତା ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଭଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ କରିବାକୁ ଯିବେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଇର୍ଷାଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଲାଲ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 3
ମିଥୁନ:
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଦିନ ହେବ। ଅନେକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ରାଶିର ଯେଉଁମାନେ ଗୀତ ଗାଇବାରେ ଆଗ୍ରହୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିଭି ଶୋ’ରେ ଗୀତ ଗାଇବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ଆଜି ଏକ ମହଙ୍ଗା କ୍ରୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ସବୁଜ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 5
କର୍କଟ:
ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ରହିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନା କରିବେ। ଆପଣ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ସହିତ କାମ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ। ସେମାନେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ବୁଝିବାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଭଲ ଥାଏ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ନୀଳ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 3
ସିଂହ:
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭାଗ୍ୟବାନ ଦିନ ହେବ। ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଶିଖିବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଲେଖକମାନଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଆଜି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଦମନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ; ଆପଣ ଯାହା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଏକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ପାର୍ଟିର କାରଣ ହେବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ମାଜେଣ୍ଟା
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 5
କନ୍ୟା:
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବେ, ଘରେ ଏକ ଖୁସିର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜଟିଳତା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ନିଜ ପ୍ରତି ସଚ୍ଚୋଟ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖୁସି ରହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ମେରୁନ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 4
ତୁଳା –
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଭଲ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରେଟିଂ ଦେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କାମ ଏବଂ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରହିବ। ଅବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମିଟିଂ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଗୋଲାପୀ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 8
ବିଛା –
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମିଶ୍ରିତ ରହିବ। ଆପଣ କୌଣସି ପୁରୁଣା ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଅତିଥିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ, ଯାହା ପରିବେଶକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବ। ଦିନଟି ବୈଷୟିକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ; ଆପଣ ନୂତନ କୌଶଳ ଶିଖିପାରନ୍ତି ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତି ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଆଜି ଉନ୍ନତି କରିବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ସୁବର୍ଣ୍ଣ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 3
ଧନୁ:
ଆଜି ଆପଣ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଘର ସଫା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ କିଛି ଜରୁରୀ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ବଜାର ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଘରେ ଏକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନର ମଜା ନେବେ। ଏହି ରାଶିର ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଉତ୍ତମ ଦିନ। ପ୍ରେମିକମାନେ ଆଜି ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରିବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯେକୌଣସି ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବ। ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଧଳା
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 6
ମକର –
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲାଭଦାୟକ ହେବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ସମସ୍ୟା ଆଜି ଶେଷ ହେବ। ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅନଲାଇନରେ ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ଡର କରିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ; ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ – ଗୋଲାପୀ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା – 7
କୁମ୍ଭ –
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଦ୍ବାରା ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ତାଜା ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ। ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପାର୍ଟି ଦେବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣ ଧର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ସଫଳ କରିବ। ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରକାମ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ବାଇଗଣୀ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 1
ମୀନ:
ଆଜି ଦିନଟି ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଘରେ ଖେଳିବେ, ଯାହା ପରିବାରର ସମନ୍ୱୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ନେଇଯିବେ। ଜଣେ ପ୍ରିୟଜନ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବେ। ଘର କିମ୍ବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଣିବାର ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ହଳଦିଆ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: 2